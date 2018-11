Maschinenbau-Kongress 2018: Die Macher-Branche muss auch den Wandel machen wollen

Köngen (ots) - Der Maschinen- und Anlagenbau spürt bereits dieVerunsicherung seiner Kunden durch die weltweit zunehmendenHandelskonflikte. Für die Teilnehmer des Maschinenbau-Kongresses 2018ein Grund mehr, endlich auch in der Traditionsbranche mit dem Wandelder Unternehmens- und Führungskukltur ernst zu machen. Rund 100Führungskräfte waren der Einladung der Unternehmesberatungen Staufenund Staufen Digital Neonex sowie des diesjährigen GastgebersSEW-EURODRIVE nach Bruchsal gefolgt, um über den Weg in die Zukunftzu diskutieren."Unternehmen brauchen Freiheit, Neugier und Mut, um eine Kultur zugestalten, die Innovation zulässt und Wandel fördert", ließ MartinHaas, Vorstandsvorsitzender der Staufen AG, gleich zumKongress-Auftakt keinen Platz für Ausreden. Wissend, dass eineerfolgreiche Transformation immer auch einen schwierigen Spagatzwischen Bewährtem und Neuem bedeutet, legte der Staufen-CEO dennochnach: "Hierarchien müssen über Bord geworfen und übergreifendesArbeiten von Teams gefördert werden. Hierarchie darf nicht mehr nurweisend, sondern muss auch fördernd sein."Welche Ergebnisse in Sachen Effizienz und Flexibilität eine nachdiesen Ansprüchen arbeitende Smart Factory liefern kann, konnten dieKongress-Teilnehmer gleich vor Ort erleben. Johann Soder, COO,Geschäftsführung Operatives Geschäft bei der SEW-EURODRIVE GmbH & Co.KG., betonte in diesem Zusammenhang die große Bedeutung von LeanManagement: "Lean und Industrie 4.0 gehören zusammen, denn nur durchdie Basis von Lean lässt sich Industrie 4.0 überhaupt umsetzen."Neben einer innovationsfördernden Unternehmens- und Führungskultursind Daten der Treibstoff für neues Wachstum im Maschinen- undAnlagenbau. So zeigte Rainer Hundsdörfer, Vorstandsvorsitzender derHeidelberger Druckmaschinen AG auf, wie die digitale Transformationdas Geschäftsmodell seines Unternehmens verändert hat und welchenormes Ergebnispotenzial diese Veränderungen haben.Ulrich Hermani, Senior Advisor für den Bereich Maschinen- undAnlagenbau bei Staufen, beendete den Kongress, der neben weiterenFachvorträgen auch zahlreiche Workshops vom schlankenAuftragsabwicklungsprozess bis hin zu smarten After-Sales-Servicesumfasste, mit einem klaren Appell an die Macher der Macher-Branche:"Denken Sie nicht nur neu, sondern machen Sie auch neu!"Über die Staufen AG - www.staufen.agIn jedem Unternehmen steckt ein noch besseres. Mit dieserÜberzeugung berät und qualifiziert die Staufen AG seit über 20 JahrenUnternehmen und Mitarbeiter weltweit. Märkte sind in Bewegung, derKonkurrenzdruck enorm. Staufen hilft, die richtigen Veränderungenschnell in Gang zu bringen, die Produktivität zu erhöhen, dieQualität zu verbessern und die Innovationskraft zu steigern. Dieinternationale Lean Management Beratung sorgt mit den passendenStrategien und Methoden für schnelle und messbare Erfolge - um die injedem Unternehmen vorhandenen Potenziale zu heben, etablieren dieStaufen-Berater gemeinsam mit Führungskräften und Mitarbeitern einelebendige und nachhaltige Veränderungskultur. Auf dem Weg in diedigitale Transformation begleitet die Staufen-TochtergesellschaftStaufen Digital Neonex mittelständische Industrieunternehmen. DieStaufen AG bietet mit ihrer Akademie zudem zertifizierte,praxisorientierte Schulungen an. Von den 13 internationalenStandorten betreuen mehr als 280 Mitarbeiter Kunden auf der ganzenWelt. 2018 wurde die Staufen AG bereits zum fünften Mal in Folge von"brand eins Wissen" als "Beste Berater" ausgezeichnet. DasConsultinghaus ist laut der renommierten Branchen-Studie "HiddenChampions 2018" Deutschlands beste Lean-Management-Beratung und wurdevon der "Wirtschaftswoche" mehrfach mit dem Preis "Best ofConsulting" geehrt.Weitere Informationen:STAUFEN.AGBeratung.Akademie.Beteiligung.Kathrin NegeleBlumenstr. 5D-73257 KöngenTel: +49 7024 8056 155Fax: +49 7024 8056 111kathrin.negele@staufen.agwww.staufen.agPresse- und Öffentlichkeitsarbeit:Thöring & StuhrPartnerschaft für KommunikationsberatungArne StuhrMittelweg 142 - D-20148 HamburgTel: +49 40 207 6969 83mobil: +49 177 3055 194arne.stuhr@corpnewsmedia.deOriginal-Content von: Staufen AG, übermittelt durch news aktuell