Maschinen lesen Bewerbungen - Kandidaten fallen durch / Probleme beim maschinellen Auslesen von Bewerbungen (FOTO)

Bochum (ots) -- Mangelndes Wissen zu CV Parsing bei Bewerbern und kommerziellenAnbietern- Layout und Begriffswahl in der Bewerbung können zum Ausscheidenführen- Bewerber werden aussortiert, obwohl passende Qualifikationenvorhanden sindIn Unternehmen werden elektronische Programme zur Textanalyse, sogenannteParsing Tools, für die Sichtung eingehender Bewerbungen eingesetzt. Ziel dabeiist unter anderem, Bewerbungsprozesse zu verschlanken und effizienter zugestalten.Parsing Tools können die Inhalte aus einem Dokument jedoch nur dann korrektauslesen, wenn diese entsprechend aufbereitet sind. Das führt im Umkehrschlussdazu, dass geeignete Kandidaten bei der ersten Sichtung aussortiert werden,obwohl sie über die vom Unternehmen geforderten Qualifikationen verfügen.Ergebnisse einer Studie der CareerArc Group zeigten bereits: 62% derArbeitgeber, die Parsing Tools für ihr Recruiting nutzen, halten es fürwahrscheinlich, dadurch einen qualifizierten Kandidaten übersehen zu haben(Quelle/PM: http://ots.de/bFlQ69).Der Bewerbungsservice "Die Bewerbungsschreiber" der webschmiede GmbH befasstsich seit mehreren Jahren mit dem Thema und hat im Rahmen mehrerer Testsanalysiert, an welchen Stellen Probleme mit der Technik auftreten und wie diesebehoben werden können (https://www.die-bewerbungsschreiber.de/cv-parser)."Ein großes Problem besteht bei zweispaltigen Lebensläufen. Es gibt unzähligekommerzielle Anbieter, die problematische Bewerbungsvorlagen und Designsanbieten. Doch das zweispaltige Layout kann zu immensen Problemen beim Uploadder Bewerbungsunterlagen über Karriereportale führen. In unseren Tests stelltenwir außerdem fest, dass Sprachkenntnisse mitunter als Führerscheinklasseeingeordnet wurden. Ähnliche Probleme traten bei der Auflistung branchen- undberufsspezifischer Software auf. Darüber hinaus wurde in jedem Lebenslauf dieabgeschlossene Berufsausbildung übersehen, wenn der dafür geläufigste Begriff'Abschluss' verwendet wird." - Stefan Gerth (Gründer und Geschäftsführer derwebschmiede GmbH).Das Bochumer Unternehmen hat seine Arbeitsweise und Prozesse bereits vollständigangepasst, damit die maschinelle Auslesbarkeit sichergestellt ist. Dies sollBewerbern ebenso wie Arbeitgebern zugutekommen.Pressekontakt:Stefan Gerthwebschmiede GmbH - Die Bewerbungsschreiber0234 52007284stefan.gerth@die-bewerbungsschreiber.dehttps://www.die-bewerbungsschreiber.deDer Bewerbungsservice "Die Bewerbungsschreiber" wird seit 2012 vonden Geschäftsführern Stefan Gerth und Holger Manzke betrieben. DasUnternehmen beschäftigt rund 45 Mitarbeiter. Im Jahr 2019 haben "DieBewerbungsschreiber" mehr als 7.000 professionelleBewerbungsunterlagen für ihre Kunden erstellt.Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/141059/4511643OTS: Die Bewerbungsschreiber - webschmiede GmbHOriginal-Content von: Die Bewerbungsschreiber - webschmiede GmbH, übermittelt durch news aktuell