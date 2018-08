MasTec: Was kann da noch kommen?

Weitere Suchergebnisse zu "Mastec":

Für die Aktie MasTec aus dem Segment "Bauwesen" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse New York am 31.07.2018 ein Kurs von 46,55 USD geführt.

Unsere Analysten haben MasTec nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei MasTec beträgt das aktuelle KGV 21,32. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Engineering & Construction Svcs" haben im Durchschnitt ein KGV von 58,29. MasTec ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

2. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei MasTec konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Hold". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte hingegen eine Zunahme registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde vermehrt über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält MasTec auf dieser Stufe daher eine "Buy"-Rating.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die MasTec-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 11 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu MasTec vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (61,55 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 32,21 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 46,55 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält MasTec eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.