Mary Jane Berlin: Deutschlands größte Hanfmesse präsentiert Trends und Neuigkeiten der globalen Boombranche

Berlin (ots) - Vom 8. bis 10. Juni 2018 findet in der Arena BerlinDeutschlands größte Hanfmesse statt - die Mary Jane Berlin. Mehr als200 Aussteller aus aller Welt präsentieren Trends aus denvielfältigen Einsatzbereichen der Nutzpflanze - ob in Ernährung oderKosmetik, als Heilpflanze, Baustoff oder Bekleidung. Über die dreiTage werden 20.000 Besucher erwartet.Im Rahmenprogramm informieren Hanf-Experten in Vorträgen undKonferenzen über politische, rechtliche und medizinische Aspekte. Sokönnen sich Besucher über die aktuelle Rechtslage beraten lassen oderTipps für die Ernährung erhalten. Für Unterhaltung und Genuss sorgenLive-Konzerte, DJs und kulinarische (Hanf-)Highlights.Die Mary Jane Berlin spiegelt das Wachstum der florierendenHanf-Branche wider: Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl derAussteller 2018 um 30 Prozent gestiegen. Die Ursache für den Boomsieht Messegründer Duc Anh Dang vor allem in zwei Gründen: derLegalisierungswelle in den USA und der Freigabe von Cannabis für denmedizinischen Einsatz in Deutschland."Deutschlands Marktpotential ist vorhanden, steht jedoch noch amAnfang", so Duc Anh Dang. "Doch deutlich ist schon heute: Diegesellschaftliche Akzeptanz für Cannabis wächst. In Form vonLifestyle-Produkten dringt die Pflanze immer weiter in den Alltag derVerbraucher vor." Mit dem steigenden Interesse am deutschen Hanfmarktist die zum dritten Mal stattfindende Mary Jane Berlin Deutschlandswichtigste Plattform zum Aufbau von Geschäftskontakten sowie zumAustausch mit den Endkonsumenten geworden.Das vollständige Programm inklusive Aussteller, Referenten undInfos zur Location finden Sie unter www.maryjane-berlin.com.Veranstaltungsort: Arena Berlin, Eichenstraße 4, 12435Berlin-Treptow.