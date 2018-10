Marvell: Das wird noch ein spannendes Thema!

Weitere Suchergebnisse zu "Marvell":

In unserer neuen Analyse nehmen wir Marvell unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Halbleiter". Die Marvell-Aktie notierte am 05.10.2018 mit 18,6 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Marvell entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Marvell wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An sechs Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält Marvell auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.

2. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Marvell weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,29 % aus. Diese Rendite ist nur leicht niedriger als der Branchendurchschnitt ("Semiconductors") von 1,85 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,56 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Hold" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Marvell liegt bei einem Wert von 19,36. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Semiconductors" (KGV von 39,51) unter dem Durschschnitt (ca. 51 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Marvell damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.