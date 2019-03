Martje Freese neue Moderatorin bei phoenix

Finanztrends Video zu



Bonn (ots) - Martje Freese verstärkt ab sofort das phoenixModeratoren-Team. Sie wurde 1983 in Leer in Ostfriesland geboren.Freese machte ihren journalistischen Anfang beim NDR in Hamburg, wosie von 2010 bis 2012 volontierte. Zuvor studierte sie AllgemeineSprachwissenschaften und Sozialwissenschaften an der UniversitätOsnabrück. Nach Stationen als Reporterin bei NDR Aktuell undModeratorin bei tagesschau24 ist Martje Freese seit September 2017für Radio Bremen tätig. Sie beschäftigt sich hauptsächlich mitWirtschaftsthemen. Bei phoenix führt sie durch das tagesaktuelleProgramm.