Unterföhring (ots) -Diese Frau ist eine Show! Nach ihrer erfolgreichen Sketch-Comedy"Knallerfrauen", meldet sich Martina Hill mit ihrer ersten eigenenStudio-Show in SAT.1 zurück. In "Die Martina Hill Show" stellt die"Queen of Comedy" ihr Talent auf der großen Showbühne vor Publikumunter Beweis - und das mit ganz viel Witz und Glamour.Martina Hill: "Juhu, es geht endlich los und ich freue michriesig, wieder Vollgas in SAT.1 zu geben! Das nächste Level isterreicht und es ist für jeden was dabei. Es wird laut, bunt undlustig - mit der geilsten Showtreppe der Welt. Außerdem schlüpfe ichin die ein oder andere Parodie und witzige neue Figur. Das wird 'nerichtige Knaller-Show!"Gedreht wird "Die Martina Hill Show" seit heute von RedSevenEntertainment in Köln und ist im Herbst in SAT.1 zu sehen.