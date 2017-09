Martina Gedeck würde gerne mal eine Fee spielen / Schauspielerin äußert sich im SWR-Interview anlässlich des Filmfestivals Ludwigshafen

Mainz (ots) - Martina Gedeck würde gerne mal eine Fee spielen. Dassagte die bekannte Mimin im SWR-Interview anlässlich desFilmfestivals in Ludwigshafen, bei dem sie mit dem Preis fürSchauspielkunst ausgezeichnet wurde: "Ich hab eigentlich noch nie ineinem Kinderfilm mitgespielt und da hätte ich große Lust drauf. Obnun die gute oder böse Fee, wäre mir ehrlich gesagt egal, aber dasfehlt noch in meiner Vita."Die vielfach ausgezeichnete Darstellerin freute sich über denLudwigshafener Preis, gerade weil es um die Schauspielkunst gehe:"Für mich ist das ein besonderer Preis. [...] Wir müssen viel tun,damit der deutsche Film seine Plattform erhält und nicht verdrängtwird." Sie sei sehr dankbar, so Gedeck, dabei zu sein und auf dieseWeise ausgezeichnet zu werden.Das vollständige Interview, ausgestrahlt am 31. August, um 19:30Uhr, kann man unter dem Stichwort "SWR Aktuell Rheinland-Pfalz" inder SWR Mediathek anschauen:Pressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755,sibylle.schreckenberger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell