Martin Tabery kommt als European Managing Director zu Vectorform

München (ots/PRNewswire) - Vectorform gab heute den Eintritt vonMartin Tabery in sein Führungsteam als Managing Director, RegionEuropa, bekannt. Martin wird für die Umsetzung der strategischenRichtung, die Erweiterung und den betrieblichen Ablauf dereuropäischen Division von Vectorform verantwortlich sein."Wir sind froh, dass sich Martin unserem Team anschließt", sagteClemens Conrad, Managing Director, Experience and User Strategy vonVectorform. "Er teilt unsere Vision von und Leidenschaft fürTechnologie und Innovation. Seine Technologie- und Führungskompetenzwerden Vectorform dabei helfen, in ganz Europa in neue Höhenvorzustoßen und das Kundenerlebnis in der gesamten Region zurevolutionieren."Martin bringt fast 20 Jahre Erfahrung in Vertrieb, Marketing undGeschäftsstrategie zu Vectorform. Zuletzt war er Vertriebs- undMarketingdirektor von VividWorks, eines Unternehmens, das für seine3D-Design SaaS-Plattform und Arbeit mit AR und VR (erweiterte undvirtuelle Realität) bekannt ist Martin war ebenfalls in verschiedenenweltweiten Führungspositionen tätig, darunter die Leitung desMedieneinzelhandelsteams von Metaio und der Vertriebsorganisation desSchweizerischen Unternehmens für klinische Dokumentationslösungen,Me2Me."Ich bin stolz, mich diesem Team von talentierten Marktstörern undErfindern anschließen zu können", erklärte Martin Tabery. "Vectorformsteht an vorderster Front bei Technologien, die das Leben vonMillionen seiner Kunden revolutionieren. 2017 wird ein wichtiges Jahrfür Vectorform, in dem wir seine innovativen Lösungen weiter auf denMarkt bringen und gleichzeitig die strategischen Ziele desUnternehmens im europäischen Markt umsetzen werden."Zu Martins verschiedenen technischen und Branchenspezialitätenzählen die Cloud, erweiterte Realität und virtuelle Realität.Über VectorformVectorform kreiert digitale Produkte und Erlebnisse für weltweitführende Marken und konzentriert sich dabei auf dem Mobilfunk,erweiterte und virtuelle Realität, das Internet der Dinge,intelligenten Wohnraum, vernetzte Fahrzeuge und Wearable-Technologie.Vectorform wurde 1999 gegründet und unterhält weltweit fünfNiederlassungen: Seattle, Detroit, New York, München und Hyderabad.