Martin Schulz wird Bundeskanzler - mit einer Wahrscheinlichkeit von 33,1 Prozent / Berliner Predictive-Analytics-Experten sagen Ergebnisse der Bundestagswahl voraus (FOTO)

Berlin (ots) -Martin Schulz wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 33,1 ProzentKanzler, die AfD bleibt vermutlich unter 10 Prozent und Rot-Rot-Grünhat keine große Chance auf eine Mehrheit. Dies prognostiziert nachder Landtagswahl im Saarland INWT Statistics(www.inwt-statistics.de), ein auf Data & Analytics spezialisiertesUnternehmen aus Berlin. Die Statistikexperten haben einPrognosemodell für die Bundestagswahl 2017 entwickelt, das dieaktuellen und historischen Umfrageergebnisse der führendenMeinungsforschungsinstitute, retrospektive Unsicherheitsintervallesowie Erfahrungswerte, Trends und einen statistischen Fehlerausgleichverbindet. Damit wollen die Datenprofis den tatsächlichenWahlergebnissen näherkommen als führende Wahlforschungsinstitute. Wasunterscheidet die INWT-Wahlprognose von gängigen Wahlumfragen? EinBeispiel: Mittels statistischer Verfahren lassen sich in EchtzeitPrognosen auf den Ausgang eines Fußballspiels erstellen.Wahlinstitute stellen mit ihrer Sonntagsfrage quasi nur den aktuellenSpielstand dar - zum Beispiel, dass es gerade 1:1 steht. DasPrognosemodell von INWT berechnet, wie das Spiel am Endewahrscheinlich tatsächlich ausgehen wird. Oder eben dieBundestagswahl.Berechnungen zeigen, dass die INWT-Prognosen genauer sind als dieder WahlforscherZur Bundestagswahl 2017 liefert INWT Statistics ein auf modernenMethoden der Statistik basierendes Wahlanalyse-Tool. Dieprognostizierten Ergebnisse zur Bundestagswahl werden laufendaktualisiert und stehen online zur Verfügung (http://ots.de/cuUkc)."Die Frage, wie zuverlässig unsere Prognose zur Bundestagswahl 2017funktioniert, ist berechtigt. Wir haben unser Modell retrospektiv anden vergangenen Bundestagswahlen getestet. Für unterschiedlichePrognosehorizonte und über alle Parteien hinweg war unser Modelljeweils genauer als die Wahlprognosen allerMeinungsforschungs-Institute", sagt Dr. Marcus Groß, Senior DataAnalyst bei INWT Statistics. "Anhand bestimmter Szenarien können wirauch die spannendste Frage beantworten: Wie wahrscheinlich ist es,dass Martin Schulz Bundeskanzler wird? Derzeit liegt dieprognostizierte Wahrscheinlichkeit dafür bei 33,1 Prozent." Andersals die Wahlumfragen und Prognosen der Meinungsforschungsinstitutetrifft das Wahlanalyse-Tool von INWT auch eine Vorhersage über dieWahrscheinlichkeit von möglichen Koalitionen nach der Wahl: "DieWahrscheinlichkeit für Rot-Rot-Grün liegt bei 32,5 Prozent und istdamit in etwa genauso hoch wie für eine Koalition aus CDU/CSU undGrünen. Die AfD wird nach unseren Prognosen bei etwa 9,0 Prozent unddamit wahrscheinlich hinter den Grünen landen. Damit jeder ein Gefühlfür die Genauigkeit unserer Prognosen bekommt, haben wir diese um einrealistisches Unsicherheitsintervall ergänzt", erläutert Groß.INWT Statistics arbeitet jeden Tag mit großen Datenmengen. Alseines der ersten spezialisierten Unternehmen für Data Science inDeutschland analysieren die Berliner mithilfe statistischer Modelledie Daten großer Konzerne und mittelständischer Kunden. So könnenetwa Betrugsfälle beim Einkauf in Onlineshops in Echtzeit erkanntwerden oder der optimale Personalbedarf eines Callcenters Wochen imVoraus bestimmt werden. Die Spezialität der Berliner sindstatistische Analysen und Predictive Analytics. Dabei geht es um dieErstellung statistischer Modelle, mit denen Unternehmen die Zukunftbesser planen können. Genauso wie INWT berechnen kann, ob derNeukunde eines Onlineshops voraussichtlich eine hohe Rücksendequotehaben wird, kann INWT den wahrscheinlichsten Ausgang derBundestagswahl prognostizieren."Wir können Wahrscheinlichkeiten für alle möglichen Wahlausgängezuverlässig bestimmen"Entgegen den Umfragen der Meinungsforschungsinstitute gibt dieINWT Wahlprognose nicht nur den gegenwärtigen Meinungsstand wieder,der in der Sonntagsfrage dargestellt wird. "Die gängigen Wahlumfragenprojizieren die derzeitige politische Stimmung mehr oder weniger gutin die Zukunft und sagen dann, wie die Wahl vermutlich ausgeht. AlsUnternehmen für Data Science und Predictive Analytics sind wir daraufspezialisiert, qualifizierte und sehr genaue Vorhersagen für unsereKunden zu machen. Mit unseren fundierten statistischen Modellenkönnen wir die Zukunft zwar nicht vorhersagen, aber wir könnenWahrscheinlichkeiten für alle möglichen Wahlausgänge zuverlässigbestimmen", erklärt Statistikexperte Groß.Aus einem Spaß-Projekt entstand die WahlprognoseDie Methoden im Bereich Data und Analytics entwickeln sich seitJahren rasant. Um seinen Kunden stets die besten Lösungen bieten zukönnen, evaluiert INWT ständig neue Methoden. Dazu kooperiert dasUnternehmen über Partnerschaften mit Universitäten und räumt seinenMitarbeitern Zeit zum Experimentieren und Forschen in freienProjekten ein. "Aus so einem Spaß-Projekt entstand die Wahlprognoseanfangs", berichtet Groß. Das Verfahren lehnt sich an die Methode desUS-Statistikers Nate Silver an: Dessen Prognosen für die Ausgänge derUS-Präsidentschaftswahlen erwiesen sich in der Praxis als deutlichpräziser als die Vorhersagen der US-Meinungsforscher.Viele Unternehmen sitzen auf einem Datenschatz, den sie kaumnutzenMit den Lösungen von INWT Statistics treffen UnternehmenVorhersagen darüber, was ihre Kunden zu welcher Zeit wollen, wie sichdie Nachfrage nach bestimmten Produkten entwickelt oder wo und zuwelcher Zeit sich ihre Werbemaßnahmen im TV oder Internet besondersauszahlen werden. "Viele Unternehmen sitzen auf einem Datenschatz,der leider kaum genutzt wird! Mit unseren statistischen Analysenheben wir diesen Datenschatz und nutzen ihn gewinnbringend, indem wirihn in valide Vorhersagen über die Zukunft verwandeln", so Dr. AmitGhosh, Geschäftsführer von INWT Statistics, "damit helfen wir unserenKunden dabei, ihren Markt und die wesentlichen Trends besser zuverstehen, ihre Prozesse zu optimieren und sich wichtigeWettbewerbsvorteile zu sichern."INWT Statistics ist ein auf die Themen Data & Analyticsfokussierter Dienstleister. Das Unternehmen wurde 2011 alsAusgründung der Statistischen Beratungseinheit der Freien UniversitätBerlin gegründet. Seitdem unterstützt der BerlinerDatenanalyse-Spezialist Kunden mit maßgeschneiderten Lösungen dabei,ihre wertvollen Daten gewinnbringend zu nutzen. INWT Statistics isteines der ersten spezialisierten Unternehmen für Data Science undPredictive Analytics in Deutschland. Die Entwickler und Beraterverstehen sich als Pioniere und Überzeugungstäter: Alle vereint derAnspruch, die Welt für die Kunden einfacher und verständlicher zumachen. Hinter INWT Statistics steht ein breit aufgestelltes,hochspezialisiertes und leidenschaftlich arbeitendes Team. DieMitarbeiter kombinieren langjährige praktische Statistikkompetenz mitden neuesten wissenschaftlichen Ansätzen aus Informatik, Psychologie,Physik, Mathematik und Wirtschaftswissenschaft. Mehr Informationenunter www.inwt-statistics.de.