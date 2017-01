Martin Schulz offiziell zum Kanzlerkandidaten der SPD gewählt

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der ehemalige Präsident des Europa-Parlamentes, Martin Schulz, ist offiziell zum Kanzlerkandidaten der SPD gewählt worden. Damit tritt der 61-jährige Schulz gegen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) an, die bereits im Dezember zur Kandidatin ihrer Partei gewählt worden war. Das Votum für Schulz soll nach Medienberichten einstimmig ausgefallen sein.

Die Wahl findet am 24. September statt. Am Dienstag war SPD-Parteichef und Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel zurückgetreten, um Platz für Schulz zu machen, der auch die Parteiführung übernehmen soll. Schulz will ohne eine Koalitionsaussage in den Wahlkampf gehen.

Foto: über dts Nachrichtenagentur