Bonn (ots) - Der ehemalige SPD-Parteivorsitzende Martin Schulz hatsich beim Parteitag in Wiesbaden solidarisch mit seiner NachfolgerinAndrea Nahles gezeigt. "Ich wünsche Andrea Nahles, dass sie die volleLoyalität der Parteiführung bekommt, denn ein Vorsitzender, der sichmehr mit seiner eigenen Partei befassen muss, als mit dem politischenGegner, hat es schwer", sagte Schulz im phoenix-Interview. DasAbstimmungsergebnis spiegle in etwa das Ergebnis derMitgliederabstimmung zur Aufnahme von Koalitionsverhandlungen wider."Ich traue Andrea Nahles zu, dieses skeptische Drittel, das fürSimone Lange gestimmt hat, auch zu gewinnen. Ich glaube, dazu hat siedie Kraft und auch die Ausdauer. Das schafft sie, indem sieinhaltlich nicht indifferent bleibt, sondern eine klare Linie hat,die für die Mehrheit wirbt, und das nicht auf der Grundlage vonirgendwelchen Tricks, sondern mit der Kraft des Arguments", so Schulzweiter.