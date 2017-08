Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Unterföhring (ots) - SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat amheutigen Dienstag SAT.1 ein Interview gegeben, das heute Abend um23:10 Uhr ausgestrahlt wird.Die folgenden Aussagen können bei Nennung der Quelle "SAT.1" zurBerichterstattung verwendet werden.Empört äußert sich der SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz imSAT.1-Interview zum Vorwurf der Bundeskanzlerin Angela Merkel,SPD-Justizminister Heiko Maas (SPD) habe in der Diesel-AbgasaffäreSammelklagen gegen Automobilhersteller bisher blockiert. "Das isteine Frechheit. Heiko Maas hat einen sehr seriösen Gesetzentwurfvorgelegt, einer der seriösesten Minister unseres Landes, der sonstvon Frau Merkel sehr gelobt wird für seine gute Arbeit. Und jetztplötzlich, mitten im Wahlkampf wird so ein Minister attackiert, um zuvernebeln, dass der Druck (durch die Autolobby/d. A.) auf dasKanzleramt, solche Sammelfeststellungsklagen nicht zuzulassen, dazugeführt hat, dass es im Kanzleramt blockiert wird. Der Schutz derVerbraucher, das muss man ganz klar sagen, wird zurzeit durch AngelaMerkel blockiert."SPD-Kanzlerkandidat attackiert Kanzleramt: WahlkampfzentraleMartin Schulz hält das für den kommenden Montag geplante Treffen vonBundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit Vertretern der besonders vonDieselabgasen belasteten Kommunen für ein reines Wahlkampfmanöver. Essei zwar richtig, mit den Kommunen zu reden. Allerdings sei derTermin wohl kein Zufall, so Schulz in Sat.1. "Machen wir uns keineIllusionen. Im Kanzleramt wird der Wahlkampf geplant, das wissen wirja. Peter Altmaier, der Chef des Bundeskanzleramtes, ist ja inWirklichkeit der Kampagnenchef von Frau Merkel, was ich offengestanden für sehr merkwürdig halte." Es gehe darum, Fahrverbote zuvermeiden, "aber nicht durch Einladungen an Oberbürgermeister".Schulz sieht den richtigen Weg, den von Fahrverboten bedrohtenBürgern zu ihrem Recht zu verhelfen, in einerSammelfeststellungsklage gegen die verantwortlichenAutomobilkonzerne. "Die wird zurzeit im Bundeskanzleramt blockiert,von Herrn Altmaier und von Frau Merkel."Martin Schulz kontert Merkel: 2015 Fehler gemachtSPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat Bundeskanzlerin Angela Merkelwegen ihrer Aussage kritisiert, in der Flüchtlingskrise wieder genauso zu handeln wie 2015. Dem Sender SAT.1 sagte Schulz: "Dazu kann ichnicht raten. Der Fehler, die europäischen Partner nicht vorhereinzubeziehen, sondern sie im Nachhinein vor vollendete Tatsachen zustellen, erlaubt Leuten wie Herrn Kaczynski oder Herrn Orban, sichaus der Verantwortung heraus zu stehlen."SPD-Kanzlerkandidat: Lob und Tadel für Erdogan Lob und Tadel -SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat im SAT.1-Interview zweigegensätzliche Urteile über den türkischen Präsidenten Erdogangetroffen. In der Flüchtlingsfrage nur gute Worte für die Türkei.Schulz: "Ich will eines ganz klar sagen. Die Türkei ist das Land, dasdie meisten Flüchtlinge aufnimmt. Und das machen sie gut. Die Türkeibetreut die Flüchtlinge gut. Das habe ich mir selbst vor Ortanschauen können." Er glaube auch nicht, dass sich angesichts deraktuellen diplomatischen Verwerfungen "Herr Erdogan zum Helfershelferder Menschenschlepper machen will und machen wird" und die Schleusenfür die Flüchtlinge Richtung Europa öffnen werde. "Das Problem mitHerrn Erdogan ist ein anderes: Er wird die Flüchtlinge behalten undanständig behandeln. Er behandelt die Türkinnen und Türken in seinemLand schlecht, die gegen ihn sind. Die werden unterdrückt." Darübermüsse mit ihm gesprochen werden. Das werde aber keine negativenAuswirkungen auf Erdogans Flüchtlingspolitik haben. Und "als Mann mitPrinzipien" würde es Schulz, "niemals akzeptieren, dass eintürkischer Staatspräsident uns unter Druck setzen kann mitFlüchtlingen".