Bonn/Berlin (ots) - Der SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat sicherneut gegen den Beschluss der Nato für höhere Verteidigungsetatsgewandt. Im "Forum Politik", einer Gemeinschaftssendung von phoenixund Deutschlandfunk (20.15 Uhr bei phoenix), sagte Schulz: "DasNato-Ziel ist meiner Meinung nach ein Fehler." Er sei strikt dagegen,zwei Prozent der deutschen Wirtschaftsleistung und damit bis zu 30Milliarden Euro mehr für das Militär auszugeben. "Wir würden aus derBundeswehr die größte Armee Europas machen, größer als die vonFrankreich und England", warnte Schulz. Er hingegen würde den Etatjährlich um drei bis fünf Milliarden Euro aufstocken. Das sei derBedarf, den seine Experten geschätzt hätten.Der SPD-Kanzlerkandidat äußerte sich ebenfalls zum Hype um seinePerson nach der Nominierung Ende Januar. "Wir haben einen Aufstieg inden Umfragen erlebt, den ich in dieser Form nicht erwartet habe, vondem ich so überrascht war, wie viele andere auch, den ich zum Teilauch für künstlich gehalten habe", sagte Schulz.Seine Wahlchancen schätzt er trotz des laut Umfragewerten großenAbstands zur Union als sehr gut ein. Der SPD-Spitzenkandidat istsicher: "Frau Merkel wird in den letzten zehn Tagen wahrscheinlichnoch von dem einen oder anderen für unschlagbar gehalten. Aber am 25.heißt der Bundeskanzler Martin Schulz.»Sein bevorzugtes Regierungsbündnis sei eine "absolute Mehrheit derSPD", sagte er weiter. "Relativ unwahrscheinlich, abererstrebenswert."Bundeskanzlerin Angela Merkel warf Schulz vor, gegenüberUS-Präsident Donald Trump zu nachgiebig zu agieren. Im Hinblick aufdie Vorfälle in Charlottesville und die anschließenden Äußerungen vonTrump forderte Schulz von Merkel eine deutlichere Haltung. "Ich würdeeinem amerikanischen Präsidenten sagen: Es ist unerträglich, dass derfrei gewählte Präsident dieser freiheitsliebenden Nation Neonazisnicht in ihre Schranken weist."Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell