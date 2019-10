Martin Richenhagen, CEO des Fortune-500-Unternehmens AGCO, wurde zum neuen Vorsitzenden des AICGS gewählt

New York (ots/PRNewswire) - Martin Richenhagen,Vorstandsvorsitzender, President und CEO von AGCO (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2624241-1&h=1045133565&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2624241-1%26h%3D2031835958%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.agcocorp.com%252F%26a%3DAGCO&a=AGCO), einemFortune-500-Unternehmen und weltweit führender Hersteller vonLandmaschinen, wurde zum Vorsitzenden des Kuratoriums des AmericanInstitute for Contemporary German Studies an der Johns HopkinsUniversity (AICGS) gewählt, einem Zentrum für Politikforschung undWissenschaft, das sich den wichtigsten politischen, wirtschaftlichenund sicherheitstechnischen Angelegenheiten widmet, denen Deutschlandund die Vereinigten Staaten auf der weltpolitischen Bühne ausgesetztsind. Er wird damit im Frühjahr 2020 Jacques Brand, Senior Partnerbei PJT Partners (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2624241-1&h=2943428100&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2624241-1%26h%3D3463295179%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fpjtpartners.com%252F%26a%3DPJT%2BPartners&a=PJT+Partners), nachfolgen und somit eineneue Ära für das AICGS einleiten. Durch seine deutschen undamerikanischen Wurzeln und seine Erfolgsgeschichte als Unternehmerauf beiden Seiten des Atlantiks, ist Herr Richenhagen geradezuprädestiniert, um das Institut zu leiten.Deutschland ist bei den wichtigsten internationalen Beziehungender Vereinigten Staaten - dem Transatlantikhandel,NATO-Sicherheitsbündnis und darüber hinaus - ein wichtiger Partner.Deutschland liegt im Herzen Europas und ist das einflussreichsteMitglied der Europäischen Union. Die Vereinigten Staaten undDeutschland haben als zwei der führenden Volkswirtschaften der Weltbeide ein tiefes und anhaltendes Interesse am gesunden Zustand derWeltwirtschaft. Kein anderes Land der Welt hat eine so hoheÜbereinstimmung mit den Vereinigten Staaten, die Interessen und Wertebetrifft.Die Wahl von Herrn Richenhagen wurde beim jährlichen Galadinner imCipriani 25 Broadway in Manhattan verkündet. Der diesjährigeEhrengast war Steve Angel, CEO der Linde plc (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2624241-1&h=3348364141&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2624241-1%26h%3D2819691709%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linde.com%252Fen%26a%3DLinde%2Bplc&a=Linde+plc), dieim Jahr 2018 durch die Fusion des Unternehmens Praxair, Inc. mit derLinde AG entstand und ein herausragendes Beispiel für die deutscheund amerikanische Zusammenarbeit auf internationaler Ebene ist.Das American Institute for Contemporary German Studies (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2624241-1&h=268864005&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2624241-1%26h%3D1340943588%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.aicgs.org%252F%26a%3DAmerican%2BInstitute%2Bfor%2BContemporary%2BGerman%2BStudies&a=American+Institute+for+Contemporary+German+Studies) (AICGS) in Washington, D.C. ist dereinzige Think Tank, der sich ausschließlich auf die wichtigstenHerausforderungen für Deutschland und die Vereinigten Staatenkonzentriert. Das Institut ist an die Johns Hopkins University (JHU)angegliedert und verfügt über tiefgreifende politikwissenschaftlicheund akademische Kompetenzen sowie ein umfassendes Netzwerk auf beidenSeiten des Atlantischen Ozeans. Das AICGS kooperiert mit politischenEntscheidungsträgern, Unternehmensführern und Wissenschaftlern, umtiefgreifende und umsetzbare Analysen und neue Ideen bereitzustellen,mit denen Trends antizipiert, Risiken gemindert und politischeEntscheidungen geformt werden können.Pressekontakt:Jessica HartCommunications Officerjhart@aicgs.orgOriginal-Content von: American Institute for Contemporary German Studies at Johns Hopkins University, übermittelt durch news aktuell