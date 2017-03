Martin Nies wechselt als Leiter Kommunikation zum Branchenverband SOMM - Society Of Music Merchants e. V.

Berlin (ots) - Martin Nies, wechselt am 1. April 2017 zur SocietyOf Music Merchants (SOMM) e. V. - Verband der Musikinstrumenten- undMusikequipmentbranche in Berlin und übernimmt dort die LeitungKommunikation. Der Branchenverband SOMM vertritt die Interessen vonüber 50 Unternehmen aus Europa, die mit der Herstellung, demVertrieb, dem Handel oder der Vermarktung von Musikinstrumenten undZubehör beschäftigt sind.Martin Nies (46) arbeitet seit 16 Jahren in der Medien-/PR-Brancheund war langjährig als Pressesprecher der Volkswagen AG für dieLifestyle- und Kulturkommunikation des Konzerns verantwortlich.Zuletzt war er als selbstständiger PR-Berater und Interimsmanager fürVerbände, politische Parteien und Unternehmen tätig, betreute u.a.als Leiter Marketing und PR den Quatsch Comedy Club und war imAuftrag des Auswärtigen Amts in Genf und Berlin tätig."Wir freuen uns sehr, dass wir mit Martin Nies einen so erfahrenenKommunikations-Manager für die Leitung Kommunikation bei der SOMMgefunden haben", so Joachim Stock, Vorstandsvorsitzender desWirtschaftsverbandes. Die Stelle wird innerhalb des Verbandes zumersten Mal besetzt. Sie unterstreicht deutlich die strategischeAusrichtung der Interessensvertretung.Über SOMM e. V.:Der Verband SOMM - Society Of Music Merchants e. V. -Spitzenverband der Musikinstrumenten- und Musikequipmentbranche inDeutschland - vertritt die Interessen von 60 Unternehmen aus denBereichen Herstellung, Vertrieb, Handel und Medien aus derMusikinstrumentenbranche, die rund zwei Drittel des deutschenMI-Marktes repräsentieren.Der Verband vertritt national und europaweit die kulturellen undwirtschaftlichen Interessen der Musikinstrumenten- undMusikequipmentbranche mit dem Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit derBranche in allen Marktbereichen zu stärken, die politischen undrechtlichen Rahmenbedingungen den Anforderungen der Brancheentsprechend mitzugestalten, Marktstandards zu definieren undDienstleistungen für Mitglieder zu erbringen, eine zeitgemäßemusikalische Fort- und Weiterbildung zu fördern sowie das aktiveMusizieren und die Musikkompetenz in der Gesellschaft zuintensivieren. Weitere Informationen www.somm.euPressekontakt:SOMM e. V.Daniel Sebastian KnöllT: +49 30 8574748-0F: +49 30 8574748-55E: d.knoell@somm.euOriginal-Content von: Society Of Music Merchants (SOMM e.V.), übermittelt durch news aktuell