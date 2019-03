Martin Moszkowicz wird Honorarprofessor an der Hochschule für Fernsehen und Film (HFF) (FOTO)

Finanztrends Video zu



Die Hochschule für Fernsehen und Film (HFF) München hat MartinMoszkowicz zum Honorarprofessor ernannt. HFF-Präsidentin Prof.Bettina Reitz: "Martin Moszkowicz setzt sich vielfältig für die HFFMünchen ein. Als Vorstandsvorsitzender der Constantin Film AG unddamit Spitzenmanager in der deutschen Filmlandschaft gibt er seinWissen als Gast-Lehrender der Abteilung Produktion undMedienwirtschaft (Leitung: Prof. Ulrich Limmer) an die Studierendenweiter und tritt damit schon ganz zu Beginn ihrer Karrieren mit ihnenin einen fachlichen Austausch. Darüber hinaus unterstützt dieConstantin Film AG auch zahlreiche Veranstaltungen der HFF Münchenund ist ein wichtiger Arbeitgeber für ihre Alumni*ae."Martin Moszkowicz ist Vorstandsvorsitzender der Constantin Film AGund verantwortet neben der Unternehmensführung und -strategie unteranderem die Bereiche Produktion Film, Weltvertrieb, Filmeinkauf,Marketing & Presse sowie Unternehmenskommunikation und Recht. AlsProduzent, Executive Producer, Co-Produzent hat Martin Moszkowiczzahlreiche national und international erfolgreiche Spielfilmeverantwortet und war an über 300 Produktionen beteiligt.Geboren 1958, studierte Martin Moszkowicz an derLudwig-Maximilians-Universität München. Seine Karriere begann er alsProduktions- und Herstellungsleiter, Line Producer und Produzent.1985 wurde er Geschäftsführer bei der M+P Film GmbH in München. Seit1990 gehört Martin Moszkowicz dem Management der Constantin Film an -zunächst als Produzent und Geschäftsführer, ab 1999 auch als Mitglieddes Vorstandes für den Bereich Film und Fernsehen. 2015 übernahmMartin Moszkowicz den Vorstandsvorsitz. Unter seiner Ägide entstandenwegweisende Produktionen wie DER BEWEGTE MANN (1994) mit RegisseurSönke Wortmann, Michael Bully Herbigs DER SCHUH DES MANITU (2001),Caroline Links Oscar®-prämiertes Drama NIRGENDWO IN AFRIKA (2001),RESIDENT EVIL (2002) mit Regisseur Paul W.S. Anderson, DER UNTERGANG(2004) mit Regisseur Oliver Hirschbiegel, DAS PARFUM - DIE GESCHICHTEEINES MÖRDERS (2006) mit Regisseur Tom Tykwer, DER BAADER MEINHOFKOMPLEX (2008), der für den Oscar®, den Golden Globe® Award sowie denBAFTA® Award nominiert wurde, IM WINTER EIN JAHR (2008), DIE PÄPSTIN(2009), WICKIE UND DIE STARKEN MÄNNER (2009), DIE DREI MUSKETIERE(2011), DER GOTT DES GEMETZELS (2011), TÜRKISCH FÜR ANFÄNGER (2012),3096 TAGE (2013), FACK JU GÖHTE (2013), LOVE, ROSIE - FÜR IMMERVIELLEICHT (2014), FRAU MÜLLER MUSS WEG (2015), OSTWIND 2 (2015),FACK JU GÖHTE 2 (2015) und ER IST WIEDER DA (2015). Zu seinenjüngsten Projekten zählen SHADOWHUNTERS (2016), DIESES BESCHEUERTEHERZ (2017), RESIDENT EVIL: THE FINAL CHAPTER (2017), FACK JU GÖHTE 3(2017), DER VORNAME (2018), POLAR (2019) und MONSTER HUNTER (inProduktion).
Vollständige Filmographie: https://www.constantin-film.de/ueber-uns/management/filmographie/martin-moszkowicz/