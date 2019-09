Martin Marietta Materials: Alles im Griff?

Weitere Suchergebnisse zu "Martin Marietta Materials":

An der Börse New York notiert die Aktie Martin Marietta Materials am 18.09.2019, 11:32 Uhr, mit dem Kurs von 267.24 USD. Die Aktie der Martin Marietta Materials wird dem Segment "Baumaterialien" zugeordnet.

Unsere Analysten haben Martin Marietta Materials nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Derzeit schüttet Martin Marietta Materials niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Baumaterialien. Der Unterschied beträgt 1,83 Prozentpunkte (0,84 % gegenüber 2,67 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Martin Marietta Materials-Aktie hat einen Wert von 5,36. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überverkauft und erhält eine "Buy"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (37,66). Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Martin Marietta Materials auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein "Hold"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Buy"-Rating für Martin Marietta Materials.

3. Fundamental: Martin Marietta Materials ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Baumaterialien) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 25,75 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 4 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 26,87 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.