Martin Habersaat: Mit unrealistischen Versprechen wäre keinem der Beteiligten geholfen

Kiel (ots) - TOP 18: Kirchen auf Eiderstedt retten (19/568)Eiderstedt hat mit nur circa 16.000 Einwohnern auf 300Quadratkilometern mit 18 Kirchen eine ungewöhnlich hohe Dichte analten Kirchenbauten. Fast alle stammen aus dem späten Mittelalter,meist aus dem 12. Jahrhundert. Diese Überversorgung mit Kirchen liegtnicht an der weitsichtigen Vorausplanung der damaligenKirchenbaumeister für die Bedürfnisse des heutigen Kulturtourismus,sondern an der ursprünglichen völlig zerklüfteten Topografie in einerReihe von Inseln und Halligen, aus denen sich erst spät die heutigeHalbinsel gebildet hat. Angesichts des Alters der Kirchenbauten kannes nicht verwundern, dass nur für zwei der 18 Kirchen aktuell keinSanierungsbedarf festgestellt wird, für die übrigen 16 Kirchen liegter zwischen 300.000 und 3,7 Millionen Euro. Der Gesamtbedarf wurde2016 auf 18,7 Millionen Euro beziffert. Ein zusätzliches Problemliegt in der ehemaligen Kirche St. Knud in Friedrichstadt, diedenkmalgeschützt ist und ebenfalls einen hohen Sanierungsbedarf vonrund 800.000 EUR hat. Dafür kommt die Evangelische Kirche aber auchnicht teilweise auf, weil es eine katholische Kirche ist bzw. war.Trotz der Profanierung hat die Katholische Kirche ein Interesse amErhalt des Baudenkmals, aber die Finanzierung ist völlig offen.Wie das Kulturministerium auf die Kleine Anfrage des Kollegen LarsHarms mitgeteilt hat, hat der Haushaltsausschuss des Bundestagesbereits vor drei Jahren beschlossen, die Hälfte des Sanierungsbedarfszu finanzieren. Die Evangelische Kirche, genauer gesagt derKirchenkreis Nordfriesland, kann aus zweckgebundenen Rücklagen derKirchengemeinschaften nur 300.000 Euro beisteuern. Den Rest will dieKirche über Spendensammlungen und Kreditaufnahmen absichern. Das istsehr ambitioniert, zumal das vorliegende Konzept davon ausgeht, dassder bauliche Zustand der Kirchen es schwierig mache, dieSanierungsarbeiten auf mehrere Jahrzehnte zu strecken; ein Abschlussder Arbeiten an allen 16 betroffenen Kirchen sollte dem Gutachtenzufolge innerhalb der nächsten sechs Jahre erfolgen.Dennoch ist für mich nicht unbedingt gesagt, dass an allen 16Kirchen gleichzeitig gearbeitet werden muss. Der Sanierungsbedarfwird nicht überall gleich hoch sein, und es muss möglich sein,bestimmte Kirchen gegenüber anderen zu priorisieren. Das würde denGesamtbetrag, aber auch die Belastungen des Landes enger begrenzen,als es jetzt der Fall ist. Der SSW beantragt nun, dieseFinanzierungslücke teilweise mit Landesmitteln zu schließen. DerHaushalt für 2018 sieht das allerdings nicht vor. Die Kirche gehtwohl davon aus, dass das Land ein Viertel des Gesamtbetrages, alsoinsgesamt circa 4,7 Millionen Euro übernehmen sollte. Ich habe someine Zweifel, ob dieser Betrag realistisch ist; denn dieKirchenlandschaft auf Eiderstedt ist ein Kulturensemble von großerregionaler Bedeutung, aber ihre Bedeutung für das Land ist nichtallzu groß - da haben, anders als in Schleswig, anscheinend nicht malspektakuläre Hexenverfolgungen stattgefunden.Angesichts der Auswirkungen des HSH-Verkaufes auf denLandeshaushalt ist das aus meiner Sicht keine Summe, über die wireben mal schnell verfügen sollten, weil es keinem der Beteiligtendient, wenn das Land heute Ankündigungen macht, die es in zwei oderdrei Jahren wieder einsammeln muss. Deshalb schlage ich vor, denAntrag des SSW in den für Kultur zuständigen Bildungsausschuss, aberauch in den Finanzausschuss zu überweisen, wo die Landesregierungzunächst einmal über den Stand der Dinge berichten sollte undAuskunft darüber geben sollte, welche realistischen Möglichkeiten siederzeit sieht, den Sanierungsbedarf der Eiderstedter Kirchen zuunterstützen.Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.