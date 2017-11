Martin Habersaat: Leere Versprechungen sind nicht witzig

Kiel (ots) - Zur heutigen (27.11.2017) dpa-Meldung "GEW fordertschneller mehr Sonderpädagogen an Schulen" erklärt derbildungspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Martin Habersaat:"Schleswig-Holstein hatte sich lange vor derUN-Behindertenrechtskonvention, die 2006 von der UN-Vollversammlungverabschiedet und 2009 von Deutschland ratifiziert wurde, auf den Weggemacht. Das Ziel dieses Weges heißt heute "Inklusion". Bereits seit1990 haben Eltern hier ein Wahlrecht, ob sie ihr Kind mitFörderbedarf an einer allgemeinbildenden Schule unterrichten lassenwollen. Und jedes Jahr haben sich mehr Eltern für diesen Wegentschieden.Seit der UN-Konvention greift auch der konservative"Ideologievorwurf" nicht mehr - Menschenrecht ist Menschenrecht. Diesbetrifft nicht nur das Bildungssystem, aber eben auch - weil eineGesellschaft hier am besten die Weichen für ihre Zukunft stellenkann. Und immerhin: der Begriff der "inklusiven Beschulung" fand 2011zu Zeiten der schwarz-gelben Regierung den Weg ins Schulgesetz -allerdings bestritt diese Regierung noch, dass für Inklusionzusätzliche Ressourcen für die Schulen erforderlich wären.Die rot-grün-blaue Landesregierung hatte gleich nach demRegierungswechsel 2012 die Inklusion mit 300 zusätzlichenLehrerstellen gestärkt. Im September 2014 wurde ein Konzeptvorgelegt, um die Schulen noch stärker auf ihrem Weg zu unterstützen.Die wesentlichen Teile dieses Konzepts - mehr Schulsozialarbeit,Einführung der Schulassistenz, Verdopplung der Stellen imschulpsychologischen Dienst, Lehrkräftebildungsgesetz mitverbindlichen inklusionspädagogischen Inhalten für alle angehendenLehrerinnen und Lehrer wie von der KMK vorgeschrieben - sindumgesetzt worden, die Ressourcen sollten weiter aufgestockt werden.Auch das Gutachten von Prof. Klemm 2016 diente diesem Zweck undbrachte Klarheit: 500 zusätzliche Stellen fehlten. Diese wollten wirinnerhalb der nun laufenden Legislaturperiode bereitstellen.Frau Prien und die CDU haben im Landtagswahlkampf den Eindruckerweckt, viel schneller viel mehr erreichen zu können. Stück um Stückwird jetzt offenbar, dass es sich dabei um leere Versprechungenhandelte. Jetzt ist es weniger und langsamer. Was daran einTreppenwitz sein soll, erschließt sich uns nicht."Pressekontakt:Pressesprecher: Heimo Zwischenberger (h.zwischenberger@spd.ltsh.de)Original-Content von: SPD-Landtagsfraktion SH, übermittelt durch news aktuell