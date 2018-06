Kiel (ots) - Zum SPD-Antrag "Stärkung der Berufs- undStudienorientierung" (Drs-Nr.: 19/814) erklärt der stv. Vorsitzendeund bildungspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Martin Habersaat:"Die Landesregierung will die Lehrämter für Gymnasien undGemeinschaftsschulen künftig wieder trennen. Dahinter steckt eineIdeologie von "Häuptlingen und Indianern". Die Gymnasien sollen aufein Studium vorbereiten und mit den Hochschulen kooperieren (so stehtes im Koalitionsvertrag), die Gemeinschaftsschulen sollen für dieanderen Schülerinnen und Schüler und, bis auf Einzelfälle, für dieInklusion zuständig sein.So geht es im Jahr 2018 nicht mehr! Aus unserer Sicht sollendeshalb alle Schularten Berufsorientierung in alle Richtungenleisten. In dieser Auffassung hat uns nicht zuletzt unserePraxiswoche im Handwerk bestärkt, in der wir viele Abiturientinnenund Abiturienten kennengelernt haben, die sich für eine Karriere imHandwerk entschieden haben. Auf der anderen Seite steht der Weg andie Hochschulen heute viel mehr Menschen offen als in derVergangenheit. Das ist ein Erfolg sozialdemokratischerBildungspolitik."Pressekontakt:Pressesprecher: Heimo Zwischenberger (h.zwischenberger@spd.ltsh.de)Original-Content von: SPD-Landtagsfraktion SH, übermittelt durch news aktuell