Martin Habersaat: CDU entlässt sich selbst aus der Verantwortung

Kiel (ots) - Zur heutigen Pressekonferenz von BildungsministerinPrien erklärt der bildungspolitische Sprecher derSPD-Landtagsfraktion, Martin Habersaat:"Die Landesregierung profitiert von der guten Wirtschaftslage.Auch wir begrüßen es, dass das Land mehr Geld für Bildung ausgibt. Esist vollkommen klar, dass die veränderte demographische Lage (mehrGeburten plus minderjährige Flüchtlinge) einen Stellenabbau imSchulbereich unmöglich macht.Die Darlegungen von Frau Prien blieben ein weiteres Mal inunverbindlichen Ankündigungen stecken. Insbesondere das angekündigte"Lehrkräftebedarfsanalysekonzept" lässt auf sich warten. Die Hilfefür Schulen am Wind wird en passant auf 2020 verschoben. DieGewerkschaften müssen weiter in der Warteschleife bleiben, was dieBesoldung der Grundschullehrkräfte nach A 13 angeht. Vor wenigenTagen hat Britta Ernst, die neue Bildungsministerin in Brandenburg,das in ihrem Bundesland umgesetzt. Das Argument mit derVorreiterrolle Schleswig-Holsteins ist verbrannt.Ich will Frau Prien zugute halten, dass sie die Entwicklungen inSchleswig-Holstein bis vor Kurzem nur aus der Ferne verfolgt hat, undnicht von einer Dreistigkeit erster Güte sprechen, dass sie denStellenabbaupfad zur "Altlast der Vorgängerregierung" erklärt hat.Etwas Nachhilfe: der Stellenabbaupfad wurde von der schwarz-gelbenRegierung Carstensen II entworfen. Nach Frau Priens Logik müsste siedann konsequenter Weise auch die Finanzministerin der Küstenkoalitionzur Altlast erklären. Ob Frau Heinold das wohl auch so sieht?"Pressekontakt:Pressesprecher: Heimo Zwischenberger (h.zwischenberger@spd.ltsh.de)Vertretung: Felix Deutschmann (f.deutschmann@spd.ltsh.de)Original-Content von: SPD-Landtagsfraktion SH, übermittelt durch news aktuell