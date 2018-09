Stuttgart (ots) -Interview mit dem Nutzfahrzeug-Vorstand der Daimler AG vor derweltgrößten Leitmesse für Mobilität, Transport und LogistikEXKLUSIVINTERVIEW MARTIN DAUMAnmoderation:Am Mittwoch, 19. September, startet in Hannover mit dem Pressetagdie IAA Nutzfahrzeuge. Unter dem Motto "Driving tomorrow" erwartetdie Besucher in den Messehallen eine spektakuläre Neuheiten-Schau.Branchenführer Daimler zeigt auf der Messe einmal mehr eine Reihe vonwegweisenden Innovationen, insbesondere in den Bereichen E-Mobilitätund automatisiertes Fahren. So wird in den Messehallen 14 und 15beispielsweise der erste vollelektrische Stadtbus von Mercedes-Benzzu sehen sein sowie der vor zwei Jahren als Studie vorgestellte undjetzt weiterentwickelte Elektro-Lkw eActros. Welche weiterenHighlights in wenigen Tagen dort präsentiert werden und welcheBedeutung die IAA Nutzfahrzeuge für die Branche hat, das hat DaimlerNutzfahrzeug-Vorstand Martin Daum vorab im Exklusivinterviewverraten:1. Herr Daum, am 20. September beginnt in Hannover die IAANutzfahrzeuge unter dem Motto "Driving tomorrow". Inwiefern passtdieser Leitspruch in diesem Jahr perfekt zu den Innovationen undNeuheiten von Daimler Trucks & Buses? Das passt perfekt zu dem, waswir tun. Denn wir streben danach, dass wir mit unseren Produktenunseren Kunden morgen bei ihren Problemen helfen. Und da haben wir indiesem IAA-Jahr einiges, auf das sich unsere Kunden freuen können.Ganz besonders den eCitaro, wo wir den ersten vollelektrischenStadtbus in Europa haben, der wirklich in Serienfertigung, in Europagefertigt, auf die Straßen geht. Und Serienfertigung heißt letztlich:in jedem Volumen für jeden Einsatzzweck im öffentlichen Nahverkehr.(0:32)2. Eine wichtige Botschaft auf Ihrem Messestand lautet: Daimlersetzt in Zukunft hinter Elektromobilität für Lkw und Busse keinFragezeichen mehr - sondern ein Ausrufezeichen! Welche Anstrengungenunternehmen Sie auf diesem Gebiet bereits seit Jahren? Wir setzenhinter die E-Mobilität ein klares Ausrufezeichen. Das ist für uns dieLösung für die emissionsfreie Mobilität der Zukunft. Wir waren in derTat sehr früh dran. Wir haben 2010 den eCanter im leichten Segment,also da, wo es auch am Einfachsten ist, vorgestellt. Wir habenkonsequent weiterentwickelt, denn mittlerweile haben sich auchBatterien weiterentwickelt. Sie sind deutlich leistungsfähiger undwirtschaftlicher geworden. Wir haben bei Nutzfahrzeugen sehr vielgelernt, auch, was die Langlebigkeit von Batterien angeht, denn dieNutzungsdauer eines Lkw ist länger als die eines Pkw. Wir haben dannsukzessive diese Technologien in allen Teilen der Welt, in Japan,USA, Europa auf unser gesamtes Fahrzeugspektrum ausgerollt. Wir habenletztes Jahr den eCanter serienmäßig gestartet, haben die erstenFahrzeuge mit gutem Erfolg bei den Kunden ausgeliefert. Wir haben deneCitaro als Bus gestartet, wir werden bei Mercedes-Benz mit demeActros und bei Freightliner mit dem eM2 und dem eCascadia weitereFahrzeuge als Innovationsflotte nachziehen. Und so werden wir unsergesamtes Portfolio für alle unsere Märkte, auf denen wir tätig sind,elektrifizieren. (1:21)3. Bestes Beispiel für die Technologie- undInnovationsführerschaft von Daimler Trucks ist der schwereElektro-Lkw eActros, den Sie auf der IAA präsentieren. Nach derStudie 2016 jetzt also das ausgereifte Modell - welches Zeichensetzen Sie damit in Hannover? Das Zeichen dafür, dass wir bei DaimlerTrucks and Buses ein Thema wie E-Mobilität konsequent zu Ende denken,ist in der Tat der eActros. Wir haben ihn vor zwei Jahren vorgestelltund optimieren das Produkt inzwischen konsequent in RichtungSerienreife. Uns geht es dabei nicht um die schnelle Schlagzeile oderum Effekthascherei. Das ist immer leicht zu machen. Nein, wir wollenunsere Kunden erfolgreicher machen und dazu brauchen wir zuverlässigeund ausgetestete Produkte. Und das gilt selbstverständlich auch fürden elektrischen Lkw. Mit der Vorstellung eines Prototyps machen wiralso nicht Schluss, sondern im Gegenteil: Für uns geht es damit erstlos. Dann verbessern wir die Technik im Detail, bis wir und vor allemunsere Kunden damit zufrieden sind. (0:39)4. Bei den Bussen wird sicher die Weltpremiere des erstenvollelektrisch angetriebenen Mercedes-Benz Citaro-Stadtbusses dasHighlight auf der IAA sein. Was bedeutet dieses Fahrzeug für dieZukunft des öffentlichen Personennahverkehrs? Beim eCitaro sind wirin der Tat etwa zwei Jahre weiter als beim eActros, weil wir dortgenau diese Testphase schon hinter uns haben. Der eCitaro wird meinerAnsicht nach den öffentlichen Nahverkehr in Westeuropa und anderenTeilen der Welt revolutionieren. Denn ich bin überzeugt, dass in dennächsten Jahren - ich möchte mich jetzt nicht festlegen, ob das fünfoder zehn oder fünfzehn Jahre sind - der öffentliche Nahverkehr sichkomplett auf Elektromobilität umstellen wird. Denn es gibt imNutzfahrzeugbereich kein Segment, das so prädestiniert fürE-Mobilität ist wie der ÖPNV mit Bussen. (0:37)5. Messen sind ein riesengroßes Schaufenster der ausstellendenIndustrie. Welche Impulse erwarten Sie von der IAA 2018? Ich hoffe,dass die IAA ein noch größeres Bewusstsein dafür schafft, wie wichtigNutzfahrzeuge als Rückgrat für Wirtschaft und Gesellschaft sind. DieIAA kann einer breiten Öffentlichkeit nahebringen, was für tolleProdukte und Lösungen unsere Branche anbietet und welcheHerausforderungen sich damit heute schon angehen lassen. Nur einBeispiel: Wir reden in der Öffentlichkeit immer wieder überLkw-Unfälle in der Stadt mit Radfahrern oder Fußgängern, die sehr,sehr bedauerlich sind. Und zwar völlig zurecht, denn die Folgen sindschlimm. Was aber immer noch viel zu wenig bekannt ist: dass wir beiDaimler Trucks und Buses ein Assistenzsystem entwickelt haben, dashelfen kann, solche Unfälle zu vermeiden. Ich meine unserenAbbiege-Assistenten, den wir als erster und einziger Herstellerderzeit für Lkw und Busse anbieten und der den Fahrer warnt, wenn erneben dem Lkw einen Radfahrer oder Fußgänger bemerkt. Auf solcheLösungen in der Breite aufmerksam zu machen, das erwarte ich von derIAA. (0:51)6. Wie wichtig ist diese weltgrößte Nutzfahrzeugmesse überhauptfür die Branche? Sehr wichtig. Denn sie spielgelt den intensivenWettbewerb in unserer Branche wider, sie ist eine hervorragendePlattform zum Austausch insbesondere mit Zulieferern. JederHersteller will dem Kunden auf dem Markt das beste Angebot machen undjeder will auf der IAA seine besten Produkte und Zukunftsvisionenpräsentieren. Dieser Wettbewerb tut uns allen gut. Uns Herstellern,weil wir uns bei Innovationen immer mehr anstrengen müssen und wirnie nachlassen dürfen, insbesondere wir als Marktführer und natürlichunseren Kunden und der ganzen Gesellschaft. Denn eine hochinnovativeNutzfahrzeugindustrie, die den Transport immer sicherer undeffizienter macht, kommt uns allen zugute. (0:37)7. Welche sind aktuell die wichtigsten Lkw-Märkte für DaimlerTrucks? Da kann ich Ihnen jetzt den Globus aufzählen: USA, Kanada,Mexiko, Chile, Argentinien, Brasilien, ganz Westeuropa, Türkei,Russland, Saudi-Arabien, Südafrika, Indien, China, Japan, Indonesienund Australien nicht zu vergessen. (0:18)8. Wie steht eigentlich die weltweite Nutzfahrzeugbranche zumStart der IAA da? Der Nutzfahrzeugbranche geht es gut. Wir sindgenerell in einem volatilen Markt, der seine Höhen und Tiefen hat.Und derzeit sind wir in vielen Teilen der Welt - nicht in allen -eher in einer überdurchschnittlichen Marktgröße als in einemAbschwung. Und deshalb geht es der Nutzfahrzeugbranche rein vomVolumen her wirklich gut im Moment. Was noch besser ist: Es ist eineabsolut hochspannende Zeit. Denn gerade was wir beim Thema Antriebe,beim Thema Konnektivität und beim Thema innovative Mobilitätslösungenhaben, ist es spannend wie nie zuvor. Da wird viel getan in dergesamten Industrie und insbesondere bei uns, bei Daimler Trucks andBuses. (0:42)Abmoderation:Martin Daum, im Vorstand der Daimler AG verantwortlich für DaimlerTrucks and Buses im Exklusivinterview zu den Neuheiten seinesUnternehmens auf der IAA in Hannover. Die weltgrößteNutzfahrzeugmesse beginnt am 20. September und dauert bis zum 27.September. Die IAA ist die bedeutendste Leitmesse für Mobilität,Transport und Logistik.