Marten Transport: Tut sich da was?

Marten Transport, ein Unternehmen aus dem Markt "Lkw-Verkehr", notiert aktuell (Stand 10:13 Uhr) mit 21.12 USD fast gleich (-0.05 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.

Unser Analystenteam hat Marten Transport auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Marten Transport wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 0 Buy, 2 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Marten Transport vor. Das Kursziel für die Aktie der Marten Transport liegt im Mittel wiederum bei 18 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 21,13 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -14,81 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Sell". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Marten Transport insgesamt die Einschätzung "Hold".

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Marten Transport. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Marten Transport daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Marten Transport von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 20,95. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Marten Transport zahlt die Börse 20,95 Euro. Dies sind 29 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Straße und Schiene" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 29,37. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.