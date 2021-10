Marten Transport Aktie: Das Transportunternehmen sendet flottenweite Nachricht!

Die Lkwfahrer, der in Wisconsin ansässigen Spedition Marten Transport (NASDAQ:MRTN) berichten, dass sie am Dienstagnachmittag zwei flottenweite Nachrichten von der Führungsspitze des Unternehmens erhalten haben, in denen ihnen für ihre Geduld gedankt wird, da das Unternehmen weiterhin an einigen Systemproblemen arbeitet, die am Sonntag aufgetreten sind.

Das ist passiert

Einige Fahrer sagen jedoch, dass es vor dem Erhalt dieser beiden flottenweiten Nachrichten von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung