Marston’s: Da kann man nur noch staunen?

Für die Aktie Marston's stehen per 18.10.2019, 16:19 Uhr 120.77 GBP an der Heimatbörse London zu Buche. Marston's zählt zum Segment "Restaurants".

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Marston's entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Analysteneinschätzung: Marston's erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 10 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 5 "Buy"-, 4 "Hold"- und 1 "Sell"-Meinungen zusammen. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 2 Buy, 1 Hold- und 1 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Hold"-Titel. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (109,57 GBP für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -7,92 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 119 GBP), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Sell"-Empfehlung dar. Marston's erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 9,63 und liegt mit 81 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Hotels Restaurants und Freizeit) von 51,34. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Marston's auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Marston's in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Buy" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Buy".