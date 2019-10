Marshmello und Lana del Rey als Headliner bei den Donnerstag- und Samstagabend-Yasalam-After-Race-Konzerten beim Abu Dhabi Grand Prix 2019

Abu Dhabi, Vae (ots/PRNewswire) - Yas Marina Circuit und FLASHEntertainment gaben die internationalen Musik-Superstars bekannt, diedie Headliner der Donnerstag- undSamstagabend-Yasalam-After-Race-Konzerte im Rahmen des FORMEL 1ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2019 sein werden.In der ersten Live-Show am Donnerstag, dem 28. November, wird DJMarshmello die Menge in der du Arena, Yas Island, rocken, während amSamstag, dem 30. November, US-Sängerin und Liedermacherin Lana delRay auftreten wird.Die Ankündigung von Marshmello und Lana del Rey bedeutet, dass dashochkarätig besetzte Programm für die diesjährigenYasalam-After-Race-Konzerte vollständig ist. Travis Scott wird amFreitag, dem 29. November auf großer Bühne auftreten und The Killerswerden am Sonntag, den 1. Dezember ihre Show hinlegen.Marshmello ist einer der weltweit größten DJs, mit erstaunlichen2+ Milliarden Streams auf Spotify allein und 40 Millionen monatlichenZuhörern, die seine Online-Plattform einstellen, während Lana del Reyihren einzigartigen Stil von hoch-stilisierter romantischer undenergiegeladener Liedermacherkunst in der Hauptstadt der VAE zumersten Mal präsentieren wird.Als ein Talent, das es nur "einmal in einer Generation" gibt,gefeiert, stürmte Lana mit ihrem großen Label-Debüt Born to Die indie internationale Musikszene. Das Album, eine aufregende Mischungaus Glamour und Melancholie, das sich von der Americana-Popkulturinspirieren ließ, war weltweit ein Hit.Mit Musikliebhabern aller Altersstufen unter den Fans vonMarshmello, Travis Scott, Lana del Rey und The Killers, werden diediesjährigen Yasalam-After-Race-Konzerte mit Sicherheit einRiesenerfolg bei den Rennbesuchern sein, die zum Abu Dhabi Grand Prixanreisen.Al Tareq Al Ameri, CEO des Yas Marina Circuit, sagte: "Wir sindsehr erfreut, die letzten zwei weltweit bekannten Headlinerbekanntzugeben, die unsere vier Nächte von unglaublicher Live-Musikbei den Yasalam-After-Race-Konzerten vervollständigen."Marshmello und Lana del Rey verleihen einer fantastischen Reihevon internationalen Künstlern, an denen Musikliebhaber allerAltersstufen und Nationalitäten Geschmack finden werden, den letztenSchliff. Neben den Darbietungen von Scott und The Killers sieht es soaus, als ob die Ausgabe 2019 der Yasalam-After-Race-Konzerte diebeste aller Zeiten sein wird."Tickets gibt es auf www.yasmarinacircuit.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1004956/Lana_Del_Rey.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1004957/Marshmello.jpgPressekontakt:Nick CooperManaging DirectorSeven MediaMobil: +971 50 883 6715E-Mail: nickcooper@sevenmedia.aeOriginal-Content von: Yas Marina Circuit, übermittelt durch news aktuell