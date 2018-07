Marshalls: Kaufen, verkaufen oder halten?

Der Marshalls-Schlusskurs wurde am 30.07.2018 an der Heimatbörse London mit 433,6 GBP festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Baumaterialien".

Wie Marshalls derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Marshalls wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 6 Buy, 1 Hold und 1 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Marshalls vor. Das Kursziel für die Aktie der Marshalls liegt im Mittel wiederum bei 484,17 GBP. Da der letzte Schlusskurs bei 433,6 GBP verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 11,66 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Marshalls insgesamt die Einschätzung "Buy".

2. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Marshalls in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Hold" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Hold".

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Marshalls aktuell 2,35. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -0,53 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Construction Materials". Marshalls bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Hold"-Bewertung.