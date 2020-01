Marsh & McLennan Cos: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Am 07.01.2020, 08:55 Uhr notiert die Aktie Marsh & McLennan Cos an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 111.94 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Versicherungsmakler".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Marsh & McLennan Cos auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Für die Marsh & McLennan Cos sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Hold", da 2 Buc, 4 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Marsh & McLennan Cos vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Marsh & McLennan Cos. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 98,67 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um -11,83 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 111,91 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Sell". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Hold".

2. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Marsh & McLennan Cos führt bei einem Niveau von 54 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 28,78 ein Indikator für eine "Buy"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Buy".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Marsh & McLennan Cos mit einer Rendite von 42,66 Prozent mehr als 35 Prozent darüber. Die "Versicherung"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 6,41 Prozent. Auch hier liegt Marsh & McLennan Cos mit 36,26 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.