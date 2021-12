Marsh, McLennan Aktie: Hammer Entwicklung!

Der Kurs der Aktie Marsh & Mclennan Cos steht am 24.12.2021, 18:22 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 170.57 USD. Der Titel wird der Branche "Versicherungsmakler" zugerechnet.

Wie Marsh & Mclennan Cos derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 46,8 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Marsh & Mclennan Cos damit 35,46 Prozent über dem Durchschnitt (11,34 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Versicherung" beträgt 9,49 Prozent. Marsh & Mclennan Cos liegt aktuell 37,31 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Marsh & Mclennan Cos liegt bei einem Wert von 20,05. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Versicherung" (KGV von 39,84) unter dem Durschschnitt (ca. 50 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Marsh & Mclennan Cos damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Marsh & Mclennan Cos weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,28 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Versicherung") von 15,37 %. Mit einer Differenz von lediglich 14,09 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Sollten Marsh, McLennan Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Marsh, McLennan jetzt weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Marsh, McLennan Aktie.

Marsh, McLennan: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...