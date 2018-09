- Mars, so CEO Grant F. Reid, hat sich verpflichtet, in derGeschäftspraxis neue Wege einzuschlagen und das in Bezug auf eineReihe von Themen, darunter Klimawandel und Armut- Mars werde das Ziel verfolgen, die "defekten" globalenLieferketten zu reparieren: Durch Investitionen, organisatorischeVeränderungen sowie Fokus auf wichtige Rohstoffe und dieZusammenarbeit der Industrie- Führungskräfte von Mars werden auf einer Reihe vonVeranstaltungen zur Zusammenarbeit in der Branche aufrufen, wie beiVorträgen im Rahmen der UN-Generalversammlung bzw. der Climate WeekNYC und einer interaktiven Ausstellung im Rahmen der Climate Week NYCMclean, Virginia (ots/PRNewswire) - Mars beginnt ein Jahr nach derAusrufung seines Plans "Sustainable in a Generation" ("Nachhaltig ineiner Generation") mit der Umstellung seiner Geschäftspraktiken.Im Vorfeld hatte Grant F. Reid, CEO von Mars, im vergangenen Jahrgewarnt, dass die globale Lieferkette defekt sei und Unternehmeneinen "großen Schritt zur Veränderung" vornehmen müssten, um die inParis vereinbarten Klimaziele und die Nachhaltigkeitsziele der UN zuerreichen.Durch Konzentration auf die Missstände untersucht MarsMöglichkeiten, wie man in Zusammenarbeit mit Regierungen,Nichtregierungsorganisationen und anderen Interessengruppen Lösungendafür entwickeln kann. Mit folgenden Maßnahmen leitet das Unternehmendabei die Veränderungen in seiner eigenen Lieferkette ein:- Investition in den Plan "Sustainable in a Generation": Marsinvestiert 1 Milliarde US-Dollar im Laufe der nächsten Jahre, umden Fortschritt im Kampf gegen drängende Gefahren zu beschleunigen.- Eine neue Rohstoff-Beschaffungsstrategie: Das Unternehmen löst sichvon seinem traditionellen warenorientierten Ansatz und ändert seineBeschaffungsstrategien für wichtige landwirtschaftliche Produkte,um so zentrale Nachhaltigkeitsprobleme zu lösen - dazu gehörenTreibhausgasemissionen, Wasserbelastung, Flächennutzung,Menschenrechte und Einkommen. Im Mittelpunkt stehen dabei zunächstzehn zentrale Rohstoffe, bei denen die Auswirkungen am größtensind. Zu ihnen gehören unter anderem Kakao, Fisch, Reis und Minze.- Nachhaltigkeit wird zentraler Bestandteil des Unternehmens: Marsbringt Beschaffung und Nachhaltigkeit unter einen Hut, umNachhaltigkeit ins Zentrum des Unternehmens zu rücken undausgewogene Entscheidungen fällen zu können.- Zusammenarbeit intensivieren: Um Veränderungen in großem Maßstabherbeiführen zu können, müssen die vorhandene Zusammenarbeitinnerhalb der Branche und Partnerschaften mitNichtregierungsorganisationen intensiviert und neue Partnerschaftenin die Wege geleitet werden.In einer Rede, die Grant F. Reid im Vorfeld derUN-Generalversammlung bzw. der Climate Week in New York und imAnschluss an den Global Client Action Summit (GCAS) in San Franciscogehalten hat, erklärte er: "Ich stehe voll und ganz zu unserem Plan,die Art und Weise, wie wir unsere Geschäfte betreiben, zu verändern.Wir werden auch weiterhin mit einer Reihe von Problemen zu tun haben,denen sich die Weltgemeinschaft stellen muss - dazu gehören derKlimawandel, Armut, Übergewicht und die Wasserbelastung. Einestufenweise Verbesserung wird nicht ausreichend sein. Wir müssengemeinsam handeln. Mars arbeitet seit einiger Zeit engagiert mitRegierungen, NGOs und führenden Gruppen aus der Industrie, wie demConsumer Goods Forum, zusammen, um einen messbaren Fortschritt zuerzielen - und um einen gesunden Planeten zu schaffen, auf dem sichdie Menschen weiterentwickeln können. Zusammenarbeit istentscheidend, wenn wir die Herausforderungen, denen wir heutegegenüberstehen, schneller lösen wollen."Barry Parkin, Chief Procurement and Sustainability Officer, sagte:"Die erforderliche Veränderung der Lieferketten betrifft die meistender Materialien, die wir als Rohstoffe bezeichnen. Ich glaube sogar,dass wir am Ende der Rohstoff-Ära angelangt sind, in der Materialienaus größtenteils unbekannten Quellen beschafft und dabeiausschließlich auf Grundlage des Preises gekauft werden.""Zukünftig wird man die Rohstoffe beschaffen müssen, derenHerkunft bekannt ist und die in vielen Fällen von bekannten Farmenkommen, wobei Preis und Nachhaltigkeit gemeinsam evaluiert werden.Generell wird es auch mehr längerfristige partnerschaftlicheÜbereinkünfte mit einer kleineren Zahl von Lieferanten geben. Wirhaben diesen Weg jetzt eingeschlagen."Parkin weiter: "In diesem ersten Jahr ging es für uns darum,funktionierende Elemente zu beschleunigen, beginnend damit dieVeränderungen in unseren Lieferketten für Rohstoffe in die Wege zuleiten, eine Reihe von wichtigen Partnerschaften aufzubauen sowieneue Ansätze zu erproben. In den nächsten Jahren werden wir unsereAktivitäten und damit unsere Wirkung vor Ort erheblich ausweiten."Dieses Engagement wird mit einer Veranstaltungsserie im Septemberin die Tat umgesetzt. Das Programm aus koordinierten Maßnahmenspiegelt die Selbstverpflichtung und die ehrgeizigen Ziele desUnternehmens in Bezug auf Nachhaltigkeit wider. Es umfasst:- Stephen Badger, Chairman von Mars, wird auf derEröffnungsveranstaltung der Climate Week in New York dabei sein,und Frank Mars, Board Director und Vice President, Mars SustainableSolutions, wird an einer einer Veranstaltung des International Fundfor Agricultural Development teilnehmen.- Als Sprecher und Mitglied in Podiumsdiskussionen treten unteranderem folgende Füh-rungskräfte auf: Andy Pharoah, Vice President,Corporate Affairs, Strategic Initiatives and Sustainability, BarryParkin, Mars Chief Procurement and Sustainability Officer, MarikaMcCauley Sine, Vice President, Global Human Rights, sowie KevinRabinovitch, Global Vice President, Sustainability.- Deutliche Präsenz bei wichtigen Veranstaltungen im September:Während der Generalversammlung der Vereinten Nationen/Climate Weekin New York wird die Führungsriege von Mars an Podiumsdiskussionenund Vortragsveranstaltungen teilnehmen, bei denen die Lösung derBedrohungen für unseren Planeten und seine Bewohner im Mittelpunktsteht:- Start der Partnerschaft mit Project Everyone beim "ClimateCalling"-Radiosender - Für die Einrichtung einesPop-up-Radiosenders hat sich Mars mit Project Everyonezusammengeschlossen - einer gemeinnützigen Organisation mit demZiel, die globalen Nachhaltigkeitsziele der UN nach vorn zutreiben. Dieser Sender bietet Führungskräften und Vordenkern dieMöglichkeit, ihre Ansichten zu Umweltfortschritten mit anderen zuteilen. In Zusammenarbeit mit einer Reihe von Radiopartnern wirdder Inhalt den ganzen September lang weltweit und über allesozialen Medien übertragen.- Mars USA auf der Climate Week erleben - Durch eine interaktiveAusstellung im Hub wird Mars sein Bekenntnis zu nachhaltigerBeschaffung der Rohstoffe für sein vielfältiges Produktangebotunter Beweis stellen. Die Teilnehmer können dabei mehr erfahrenüber die Fortschritte des Unternehmens auf dem Gebiet erneuerbareEnergie, über die Arbeit an haustierfreundlicheren Städten und überdie Umsetzung des "Sustainable in a Generation Plan" in den USA.- Filmreihe über Kleinbauern - Mars veröffentlicht eine Reihe vonKurzfilmen, in denen die ersten Bemühungen um die Veränderung destraditionellen warenorientierten Ansatzes sowie unsereVerpflichtungen gegenüber den Kleinbauern in unsererWertschöpfungskette gezeigt wird. Im Mittelpunkt der Filme stehendie zentralen Rohstoffe wie Reis, Minze und Vanille.Über Mars, IncorporatedMars ist ein Familienunternehmen mit mehr als einem JahrhundertGeschichte in der Herstellung von vielfältigen Produkten undDienstleistungen für Menschen und die Haustiere, die sie lieben. Miteinem Umsatz von mehr als 35 Milliarden US-Dollar ist Mars einglobales Unternehmen, das einige der weltweit beliebtesten Markenproduziert: M&M's®, SNICKERS®, TWIX®, MILKY WAY®, DOVE®, PEDIGREE®,ROYAL CANIN®, WHISKAS®, EXTRA®, ORBIT®, 5(TM), SKITTLES®, UNCLEBEN'S®, MARS DRINKS und COCOAVIA®. Mars bietet zudem tierärztlicheDienste zu denen BANFIELD Pet Hospitals, Blue Pearl®, VCA® und PetPartners(TM) gehören. Das Unternehmen mit Sitz in McLean, VA, ist inmehr als 80 Ländern aktiv. Die Fünf Prinzipien - Qualität,Verantwortung, Gegenseitigkeit, Effizienz und Freiheit - inspirierenihre mehr als 100.000 Associates, einen Mehrwert für alle ihrePartner zu schaffen und Wachstum zu generieren, auf das sie stolzsein können.Weitere Informationen über Mars erhalten Sie unter www.mars.com.Folgen Sie uns auf Facebook (https://www.facebook.com/Mars/), Twitter(https://twitter.com/MarsGlobal), LinkedIn(https://www.linkedin.com/company-beta/1544/), Instagram(https://www.instagram.com/marsglobal/) und YouTube(https://www.youtube.com/user/Mars).Video - https://mma.prnewswire.com/media/745991/Mars.mp4Foto - https://mma.prnewswire.com/media/745988/Mars_Cocoa_Harvest_Cote_d_Ivoire.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/745988/Mars_Cocoa_Harvest_Cote_d_Ivoire.jpg)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/745989/Mars_Vanilla_Preparation_Centre_Madagascar.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/745989/Mars_Vanilla_Preparation_Centre_Madagascar.jpg)Pressekontakt:Kimberly WestKimberly.West@effem.com / HINWEISE FÜR REDAKTEURE: Führungskräfte vonMars werden während der UN-Generalversammlung/ der Climate Week vorOrt sein und für Interviews zur Verfügung stehenin denen sie Fragen zum mit 1 Milliarde US-Dollar ausgestatteten Planvon Mars "Sustainable in a Generation " (Nachhaltig in einerGeneration) ebenso beantworten werden wie zur Veränderung derGeschäftspraktiken und zu Kooperationen mit der Industrie und mit NGOsüber die entsprechend Maßnahmen vorangebracht werden sollen. Um mehrüber den Plan zu erfahrengehen Sie bitte auf: www.SustainableInAGeneration.com. WeiterführendeBilder und ein Video stehen unterhttps://protect-eu.mimecast.com/s/4AAcCRjRuGXE22SvIAlX zum Downloadbereit.Original-Content von: Mars Incorporated, übermittelt durch news aktuell