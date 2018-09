Mars führt neue Nachhaltigkeitsstrategie für Kakao ein

Weitere Suchergebnisse zu "Kakao NYBOT Rolling":

Mars Wrigley Confectionery legt Schwerpunkt seiner ambitioniertenStrategie auf KleinbauernChicago (ots/PRNewswire) - Mars Wrigley Confectionery, einSchokoladenhersteller mit über 100 Jahren Tradition und einer derweltweit größten Käufer von Kakao, führte heute einen neuen Plan zurGeneralüberholung seiner Kakao-Lieferkette ein.Der Plan mit dem Namen Cocoa for Generations stellt die Interessender Kleinfarmer in den Mittelpunkt, ist auf den Schutz von Kindernund Wäldern ausgerichtet und trägt dazu bei, einen Weg zur Förderungvon Kakaofarmern bzw. Kakao anbauenden Gemeinschaften zu ebnen. Cocoafor Generations ist durch eine Investition in Höhe von 1 MilliardeUSD über zehn Jahre gesichert und stärkt die Sustainable in aGeneration Plan-Investition, die Mars vergangenes Jahr ankündigte."Seit beinahe 40 Jahren bemühen wir uns durch unsere Arbeit umeine nachhaltige Kakaoproduktion", so John Ament, Global VicePresident, Cocoa, Mars Wrigley Confectionery. "Trotz unserereindeutigen Fortschritte, einschließlich der Einbindung von beinahe180.000 Farmern mit Nachhaltigkeitszertifizierung, empfinden wir einegewisse Ungeduld, was unser Fortschrittstempo und den Kakaosektor imAllgemeinen angeht. Wir haben leider nicht alle Antworten, doch istes uns zunächst ein Anliegen, die Farmer in den Mittelpunkt unsererZiele und Vorhaben zu rücken. Wir möchten Menschen inspirieren undmit ihnen kooperieren, damit Cocoa for Generations erhalten bleibt."Zwar wurden bereits beachtliche Fortschritte erzielt, dochspiegeln sich diese bislang nicht mit angemessener Geschwindigkeit imEinkommen bzw. den Lebensbedingungen der Farmer wider. Kinder müssennach wie vor unter gefährlichen Bedingungen Arbeit verrichten und mitfortgesetzter Bebauung von geschützten Waldgebieten wird auch derAbholzung kein Ende gesetzt. Laut Mars ist eine drastische Änderungvonnöten, die ein Umdenken sowie ein neues Vorgehen von Wirtschaft,Gesellschaft und Regierung erfordert, sodass mithilfe eines neuenAnsatzes, ein Weg zur Förderung von Farmern, ihren Familien und ihrenGemeinschaften geebnet werden kann.Cocoa for Generations fußt auf zwei Säulen:Responsible Cocoa TodayDie erste Säule von Mars verfolgt das Ziel, dass bis 2025 seingesamter Kakao vom Responsible Cocoa-Programm weltweit undnachweislich aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Quellen stammt.Responsible Cocoa bedeutet, über ein funktionierendes System zuverfügen, dass sich mit Abholzung, Kinderarbeit und höheren Einkommenfür Farmer befasst.Insbesondere möchte Mars die satellitenbasierte GPS-Ortung für dieFarmen des Responsible Cocoa-Programm bewirken, von denen dasUnternehmen seinen Kakao bezieht, um sicherzustellen, dass dieserKakao nicht in geschützten Waldgebieten angebaut wurde. Mars wird mitLieferanten und Zertifizierungsstellen zusammenarbeiten, um die ChildLabor Monitoring and Remediation Programs (CLMRS) zu verbessern, dieTeil seiner Responsible Cocoa-Lieferkette sind, und sich weiterhinmit besonderem Fokus auf Zugang zu Schulen sowie deren Qualität fürverbesserte Ausbildungsmöglichkeiten in den Kakao anbauendenGemeinschaften einsetzen.Darüber hinaus wird Mars gemeinsam mit seinen Partnernsicherstellen, dass das Modell für die Prämien, die das Unternehmenfür verantwortungsvoll angebauten Kakao auszahlt, komplett überholtwird, sodass Farmern ein höherer Anteil dieser Prämien ausgezahltwird. Außerdem wird Mars weitere branchenweite Änderungs- undPartnerschaftsmöglichkeiten untersuchen und fördern, die ein höheresEinkommen für Farmer bedeuten könnten.Mars' neue Kakaostrategie geht über die aktuellenZertifizierungsnormen und verwandten Praktiken hinaus und weichtstark von Mars' ursprünglicher Vorgehensweise ab, zu der sich dasUnternehmen 2009 verpflichtete.Die Implementierung dieses neuen Ansatzes bedeutet jedoch keineÄnderung des Niveaus von Kakaozertifizierungen durch die RainforestAlliance und Fairtrade. Die Zusammenarbeit mit beiden Unternehmenwird fortgesetzt werden, um weiterhin die Maßstäbe innerhalb desKakaosektors anzuheben. Mars begrüßt die Bemühungen beiderZertifizierungsorganisationen, einzelne Farmer in Gruppen bzw.Genossenschaften zu organisieren sowie zertifizierten FarmergruppenSchulungen anzubieten und entsprechende Managementsysteme zuimplementieren, und wird sich gemeinsam mit ihnen für strengereAudit-Kontrollen, verschärfte Überwachung in Bezug auf Kinderarbeit,verbesserte Rückverfolgbarkeit und Prämienauszahlung an Farmereinsetzen. Im Zuge weiterer messbarer Bemühungen wird Mars seineKakaovolumen weiterhin im Sinne dieser neuen und verschärften Ansätzehandhaben.Fairtrade kommentierte: "Unser großes Lob gilt Mars, und zwardafür, dass die zentrale Rolle gewürdigt wird, die Kleinbauern fürsämtliche Nachhaltigkeitsstrategien für Kakao spielen. DieEinkommensanpassung der Farmer ist eine Grundvoraussetzung fürbranchenweiten Wandel. Mehr Großunternehmen müssen diesbezüglich mitgutem Beispiel vorangehen. Insofern freuen wir uns sehr, durch dieZusammenarbeit mit Mars weiterhin an Einfluss gewinnen zu können, undzwar auf eine Weise, die Unternehmen mehr Vorteile verspricht, sichschwerpunktmäßig jedoch auf Farmer konzentriert."Die Rainforest Alliance sagte: "Ich denke, wir stimmen alle darinüberein, dass eine wesentliche Änderung für die Farmer, ihre Familienund für die Wälder vonnöten ist", so Britta Wyss Bisang, Chief ofSustainable Supply Chains für die Rainforest Alliance. "Wir wissensehr zu schätzen, dass Mars sich gegenüber Kakaoherstellern stärkerverpflichtet und gleichzeitig erkannt hat, dass vor Ort drastischeVeränderungen stattfinden müssen. Wir freuen uns, unsere Beziehungmit Mars in Einklang mit unserer neuen Strategie vertiefen zu dürfen,die der Zusammenarbeit zwischen Herstellern, NGOs, Unternehmen undRegierungen mehr Bedeutung zuschreibt."Sustainable Cocoa TomorrowDie zweite Säule von Mars ist ein Beleg für den Glauben desUnternehmens, dass eine drastische Veränderung hinsichtlich Einkommenund Lebensstandard der Farmer möglich ist. In Zusammenarbeit miteiner ersten globalen Gruppe von 75.000 Kakaofarmer-Familien undKakaolieferanten möchte Mars Wege testen, um Produktivität,Einkommen, Belastbarkeit und die allgemeine Nachhaltigkeit durchAnbau- und Einkommensdiversifizierung, Gender-Programme, Einspar- undKreditmodelle auf Dorfebene sowie Pläne zur Farmentwicklung zutesten.Gleichzeitig wird Mars mit Industrie, Regierungen und anderenPartnern in der Zivilgesellschaft zusammenarbeiten, um nachgemeinsamen Lösungen und gegenseitig vorteilhaften Resultaten fürFamilien von Kakaobauern zu suchen. Mars wird seinevorwettbewerbliche Zusammenarbeit mit Branchenkollegen undLieferanten fortsetzen, um den gemeinsamen Lernprozess überBranchenforen zu beschleunigen, einschließlich der World CocoaFoundation und ihrer CocoaAction-Plattform sowie der InternationalCocoa Initiative.Informationen zu Mars, IncorporatedMars ist ein Unternehmen in Familienbesitz, das auf eine mehr alshundertjährige Geschichte in der Herstellung von Produkten und imDienstleistungsangebot für Menschen und die Haustiere, die sielieben, zurückblicken kann. Es ist ein weltweites Unternehmen miteinem Umsatz von fast 35 Milliarden USD, das einige der beliebtestenMarken der Welt produziert: M&M's®, SNICKERS®, TWIX®, MILKY WAY®,DOVE®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN®, WHISKAS®, EXTRA®, ORBIT®, 5(TM),SKITTLES®, UNCLE BEN'S®, MARS DRINKS und COCOAVIA®. Des Weiterenbietet Mars tierärztliche Gesundheitsleistungen an, zu denen dieBANFIELD Pet Hospitals, Blue Pearl®, VCA® und Pet Partners(TM)gehören. Mars, mit Hauptsitz in McLean, Virginia, ist in über 80Ländern geschäftlich aktiv. Die fünf Firmengrundsätze - Qualität,Verantwortung, Gegenseitigkeit, Effizienz und Freiheit - motivierendie mehr als 100.000 Mitarbeiter des Unternehmens, Werte für alleBeteiligten zu schaffen und das Wachstum sicherzustellen, auf das sietagtäglich stolz sein können.