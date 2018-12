"Der Mars": ZDFinfo-Dokumentation über den Roten Planeten (FOTO)

Mainz (ots) -Bisher lieferten vor allen Aufnahmen erfolgreicher Satelliten- undRover-Missionen Informationen über den Roten Planeten. Doch nun sinddie ersten bemannten Marsmissionen in Planung - viele Wissenschaftlerglauben, dass der Mensch, der als erster seinen Fuß auf den Marssetzen wird, bereits geboren ist. Am Donnerstag, 13. Dezember 2018,20.15 Uhr, geht ZDFinfo in "Der Mars - Reiseführer zum RotenPlaneten" auf eine spannende Exkursion.Vom Mars, dem Roten Planeten, liegen dank der vielen Satelliten-und Rover-Missionen der vergangenen 50 Jahre faszinierendeLandschaftsaufnahmen vor. Von unzähligen Kratern durchzogene Ebenen,tiefe Schluchten und sonderbare Felsformationen sind zu sehen. Nunwerden die ersten bemannten Marsmissionen geplant. Die BBC-Doku "DerMars - Reiseführer zum Roten Planeten" zeigt, wo der Mensch auf demMars landen und leben würde und was er während seines Aufenthaltsgesehen und erlebt haben sollte. Dabei geben weltweit führendeMars-Experten Tipps, wohin sie auf dem Mars reisen würden - und wasman dort zum Überleben braucht.ZDFinfo wiederholt "Der Mars - Reiseführer zum Roten Planeten" amMittwoch, 19. Dezember 2018, um 1.15 Uhr sowie am Freitag, 21.Dezember 2018, um 8.45 Uhr.Ansprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/marshttp://twitter.com/ZDFinfohttp://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell