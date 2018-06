Mars Wrigley Confectionery ernennt neuen Global President

Andrew Clarke, Chief Marketing und Customer Officer von Mars,Incorporated, wird Martin Radvan ersetzenMclean, Virginia (ots/PRNewswire) - Mars, Incorporated hat AndrewClarke, derzeit Chief Marketing und Customer Officer, in die Positiondes Global President von Mars Wrigley Confectionery berufen. Clarkewird seine neue Funktion im September antreten. Er wird in derglobalen Unternehmenszentrale von Mars Wrigley Confectionery inChicago, Illinois, tätig werden.Seit 2015 fungierte Clarke als Chief Marketing und CustomerOfficer. In dieser Rolle hat er die Marketing- undVertriebskapazitäten von Mars geführt, unter anderem auch dieEntwicklung einer integrierten Strategie, um die erfolgsstarkenMarken von Mars wirksam einzusetzen, während er gleichzeitigintensive Geschäftsbeziehungen mit unseren globalen Kunden aufbaute.Im Jahr 2000 schloss er sich Mars in Großbritannien als CategoryLeadership Director für Mars Chocolate an und hat seitdem seineFührungserfahrung und seinen Verantwortungsbereich durch ein breitesSpektrum allgemeiner Geschäftsführungsfunktionen in den SegmentenChocolate, Petcare und Food kontinuierlich erweitert. Er leitetegeografische Geschäftsbereiche auf Länderebene in Großbritannien undIrland und war von 2011 bis 2014 Regional President für Petcare inLateinamerika.Clarke wird Martin Radvan ersetzen, der nach einer 32-jährigenKarriere bei Mars über mehrere bedeutende Funktionen,Geschäftssegmente und Länder hinweg, in den Ruhestand geht. Radvanhat die Zusammenführung der Segmente Mars Chocolate und Wrigley inMars Wrigley Confectionery gesteuert, das dadurch zum weltweitführenden Hersteller von Schokolade, Kaugummi und fruchtigen Süßwarenwurde."Andrew Clarke ist die richtige Persönlichkeit, um für MarsWrigley Confectionery das nächste Kapitel einzuleiten. SeineErfolgsbilanz bei der Umsetzung ambitionierter Änderungen und diegleichzeitige Realisierung von Ergebnissen ist der Treibstoff, denunser Unternehmen braucht, um in einer sich stetig wandelndenLandschaft von Verbrauchern und Einzelhandel zu florieren", sagteGrant F. Reid, CEO von Mars, Incorporated. "Andrew bringt einegroßartige globale Perspektive ein, in Verbindung mit einerprinzipienorientierten Herangehensweise an die Führung, und erverfügt über das große Talent, engagierte Teams aufzubauen und zuinspirieren."Über seine neue Funktion sagte Clarke: "Ich bin begeistert überdie Möglichkeit, dieses kultverdächtige Unternehmen mit einigen derbeliebtesten Marken der Welt führen zu können und das Wachstumgemeinsam mit unseren kompetenten Mitarbeitern, Kunden und Partnernanzukurbeln."Informationen zu Mars, IncorporatedMars ist ein Unternehmen in Familienbesitz, das auf eine mehr alshundertjährige Geschichte in der Herstellung von Produkten und imDienstleistungsangebot für Menschen und die Haustiere, die sielieben, zurückblicken kann. Es ist ein weltweites Unternehmen miteinem Umsatz von fast 35 Milliarden USD, das einige der beliebtestenMarken der Welt produziert: M&M's®, SNICKERS®, TWIX®, MILKY WAY®,DOVE®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN®, WHISKAS®, EXTRA®, ORBIT®, 5(TM),SKITTLES®, UNCLE BEN'S®, MARS DRINKS und COCOAVIA®. Des Weiterenbietet Mars tierärztliche Gesundheitsleistungen an, zu denen dieBANFIELD® Pet Hospitals, Blue Pearl®, VCA® und Pet Partners(TM)gehören. Mit Unternehmenszentrale in McLean, Virginia, ist Mars inüber 80 Ländern geschäftlich aktiv. Die fünf Firmengrundsätze -Qualität, Verantwortung, Gegenseitigkeit, Effizienz und Freiheit -motivieren die mehr als 100.000 Mitarbeiter des Unternehmens, Wertefür alle Beteiligten zu schaffen und das Wachstum sicherzustellen,auf das sie tagtäglich stolz sein können.Weitere Informationen über Mars finden Sie unter www.mars.com.Folgen Sie uns auf Facebook (https://www.facebook.com/Mars/), Twitter(https://twitter.com/MarsGlobal), LinkedIn(https://www.linkedin.com/company-beta/1544/) und YouTube(https://www.youtube.com/user/Mars).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/704695/MARS_Andrew_Clarke.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/704715/Mars_Martin_Radvan.jpgLogo -https://mma.prnewswire.com/media/74984/mars__incorporated_logo.jpgPressekontakt:Kristen KinkellaMars Wrigley Confectionery(312) 623-5242 - mobilKristen.kinkella@effem.comOriginal-Content von: Mars Incorporated, übermittelt durch news aktuell