Mars Petcare zeigt: Hunde helfen älteren Erwachsenen, aktiv zu bleiben

Brüssel (ots/PRNewswire) -Neue Studie zeigt, dass Hundehalter sich mehr bewegen, wenn sie 65Jahre oder älter sind.Einer kürzlich veröffentlichten Studie zufolge erhöht die Haltungeines Hundes für ältere Erwachsene die Wahrscheinlichkeit, das vonder Weltgesundheitsorganisation WHO empfohlene Maß an körperlicherBewegung einzuhalten. Körperliche Aktivität senkt bekanntermaßen dasRisiko von Herzerkrankungen, Schlaganfällen, zahlreichen Krebsartenund Depression. Diese Studie ist ein weiterer Beweis dafür, dass dieHaltung eines Hundes auch im fortgeschrittenen Alter zum Erhalt derGesundheit beitragen kann.(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/478454/Pet_dogs_and_older_adults.jpg"Uns allen ist bekannt, dass wir im Alter etwas langsamer werden"sagt Projektleiter Professor Daniel Mills. "Indem wir aktiv bleiben,können wir unsere Gesundheit und andere Aspekte unsererLebensqualität verbessern. Die Faktoren, die bei Erwachsenen zu einemhöheren Maß an körperlicher Bewegung führen, sind nicht besondersklar definiert. Wir wollten wissen, ob die Haltung eines Hundesmöglicherweise den Gesundheitszustand älterer Erwachsener durch eineSteigerung der Aktivität verbessern kann."Lesen Sie die Studie hier: https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-017-4422-5Die in BMC Public Health veröffentlichte Studie der University ofLincoln und der Glasgow Caledonian University wurde in Zusammenarbeitmit dem WALTHAM Centre for Pet Nutrition, einem Teil von MarsPetcare, durchgeführt und über eine Ausschreibung von ISAZ/WALTHAMfinanziert. Die Forscher verwendeten erstmals einen Aktivitätsmesser,um objektive Aktivitätsdaten von Studienteilnehmern mit und ohne Hundzu erheben."Es stellte sich heraus, dass Hundebesitzer über 20 Minuten mehrpro Tag gehen, und dieses zusätzliche Gehen erfolgt in moderatemTempo", so Dr. Philippa Dall, Forschungsleiterin. "Um bei guterGesundheit zu bleiben, empfiehlt die WHO ein Minimum von 150 Minutenmoderater bis intensiver körperlicher Aktivität pro Woche. Im Laufeiner Woche können diese zusätzlichen 20 Minuten Gehen jeden Tagselbst schon ausreichen, um diese Vorgaben zu erfüllen. UnsereErgebnisse zeigen eine beträchtliche Verbesserung im Hinblick auf diekörperliche Aktivität durch das Spazierengehen mit dem Hund.""Die Studie zeigt, dass Hundehaltung eine wichtige Rolle dabeispielen kann, ältere Erwachsenen zum Gehen zu motivieren. Wir habeneine objektive Methode gefunden, um die Aktivität zu messen, die sehrgut funktioniert hat. Wir empfehlen, dass künftige Forschungen indiesem Bereich die Hundehaltung und das Ausführen von Hunden alswichtige Aspekte miteinbeziehen", erklärt WALTHAM-Forscherin NancyGee, eine Co-Autorin der Studie. "Selbst wenn die Hundehaltung dabeinicht im Mittelpunkt steht, könnte sie ein wichtiger Faktor sein, denman nicht ignorieren sollte."Über das WALTHAM Zentrum für Heimtierhaltung und Ernährung:Das WALTHAM Zentrum für Heimtierhaltung und Ernährung ist daswissenschaftliche Forschungszentrum für Grundlagenforschung bei MarsPetcare und konzentriert sich auf die Ernährung und das Wohlbefindenvon Hunden, Katzen, Pferden, Vögeln und Fischen sowie deren Vorteilefür Menschen. WALTHAM befindet sich in Leicestershire, England, undsein Fachwissen und seine Erkenntnisse fließen in die Entwicklunginnovativer Produkte ein, die den Ansprüchen von Heimtieren aufpraktische Art und Weise entsprechen. Das Zentrum feierte kürzlichsein 50-jähriges Bestehen und kann auf viele bedeutsame Durchbrücheund die Veröffentlichung von über 600 wissenschaftlichen Arbeiten inPeer-Review-Publikationen zurückblicken. Heute arbeitet WALTHAMweiterhin mit weltweit führenden wissenschaftlichen Institutenzusammen und unterstützt die Vision von Mars Petcare, eine bessereWelt für Heimtiere zu schaffen. Das Institut stellt die Wissenschaftund das Fachwissen bereit, auf denen die führenden Marken von Marsbasieren, wie etwa PEDIGREE®, WHISKAS®, ROYAL CANIN®, BANFIELD® PetHospital, IAMS®, CESAR®, NUTRO®, SHEBA®, DREAMIES® und EUKANUBA®.http://www.waltham.comÜber die University of LincolnDie University of Lincoln ist eine der 50 besten Universitäten imVereinigten Königreich (Complete University Guide 2017) und gilt alseine der führenden jungen Universitäten des Landes (Times and SundayTimes Good University Guide 2017). Wir haben einige der zufriedenstenStudenten im Vereinigten Königreich und kamen im National StudentSurvey 2016 in die Top 10 für Studentenzufriedenheit, wobei etlicheunserer Kurse für ihre jeweiligen Themenbereiche den ersten Platzerreichten. Wir sind bekannt für unseren fortschrittlichen Ansatz beider Zusammenarbeit mit Arbeitgebern und wurden mit dem Lord StaffordAward und dem Times Higher Education Award ausgezeichnet. DieAussichten für unsere Absolventen sind sehr gut: 95 % derfrischgebackenen Lincoln-Absolventen haben eine Arbeitsstelle oderstudieren sechs Monate nach Abschluss ihres Studiengangs weiter unddavon fast drei Viertel in MA-Studiengängen. Im Research ExcellenceFramework 2014 wurde mehr als die Hälfte unserer eingereichtenForschungsarbeiten als international herausragend oder weltweitführend eingestuft.Über die Glasgow Caledonian University- Durch die Ausbildung, die wir bereitstellen, dieForschungsarbeiten, die wir durchführen, und die sozialen undwirtschaftlichen Vorteile, die wir bieten, ist die GlasgowCaledonian University (GCU) die Universität für das Gemeinwohl.- Die GCU hat moderne Campus mitten in Glasgow, London und New Yorkund unterhält Bildungspartnerschaften mit Bangladesch, Mauritius,Oman und Südafrika.- Unsere 20.000 Studenten durchlaufen eine transformative Ausbildung,die Vermittelbarkeit auf dem Arbeitsmarkt und Unternehmertum mitsozialer Verantwortung verbindet. Wir stehen beim Studienabschlussin Schottland für moderne Universitäten an erster Stelle, und 96 %unserer Absolventen haben einen Arbeitsplatz oder setzen ihrStudium innerhalb von sechs Monaten nach dem Abschluss fort.- Die GCU ist die beste moderne Universität in Schottland fürForschungsarbeit und trägt dazu bei, inklusive Gesellschaftenaufzubauen, ein gesundes Leben zu fördern und nachhaltige Umfelderzu entwickeln.- Wir sind der erste akkreditierte "Living Wage University Employer"(Hochschul-Arbeitgeber, der existenzsichernde Löhne garantiert) inSchottland, und ein Mitglied von UN Global Compact, der weltweitgrößten Initiative für Unternehmensnachhaltigkeit.- Unser wirtschaftlicher Jahresbeitrag für das Vereinigte Königreichliegt bei schätzungsweise einer Milliarde GBP und unsere sozialenLeistungen als Universität für das Gemeinwohl zeigen sich inGemeinden im In- und Ausland.- Erfahren Sie mehr auf http://www.gcu.ac.uk und folgen Sie uns aufTwitter @CaledonianNews.