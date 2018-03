Mars Petcare ebnet den Weg in die Zukunft der Heimtierbranche mit neuem Start-up-Beschleuniger und 100 Mio. USD Venture-Finanzierung

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Weltweit größtes Unternehmen für Heimtierbedarf wirdGründungsvorhaben und schnellere Innovationszeiten fördern, um dasLeben von Haustieren, Tierhaltern und Tiermedizinern zu verbessern.Austin, Texas (ots/PRNewswire) - Mars Petcare(http://www.mars.com/global/brands/petcare) gab heute zwei neueProgramme bekannt, um Start-up-Innovationen und die nächsteGeneration der Vorwärtsdenker in der Heimtierbranche zu unterstützen.Leap Venture Studio (http://www.leapventurestudio.com/) (Leap) ist inPartnerschaft mit Michelson Found Animals(https://www.foundanimals.org/) und R/GA (https://www.rga.com/)dererste Beschleuniger, der sich auf die Zukunft im BereichHeimtierbedarf konzentriert, und der Companion Fund(https://companionfund.com/) ist ein 100 Millionen USD schwererVenture-Capital-Fund in Partnerschaft mit Digitalis Ventures(http://www.digitalisventures.com/). Diese Programme schlagen neueWeg ein, um Innovatoren und Entrepreneure zu erreichen, derenUnternehmen in verschiedenen Phasen sind - von der Ideenfindung überdie Umsetzung bis zur Skalierung. Leap und Companion Fund werden inder Leap Lounge von Mars Petcare (#LeapLounge2018) am 11. März inAustin vorgestellt."Wir sind begeistert, dass wir Entrepreneure und Innovatoren beider Erschaffung neuer Produkte und Dienstleistungen unterstützen, diesich für unsere Zielsetzung 'Eine bessere Welt für Tiere' einsetzen",sagte Poul Weihrauch, President von Mars Petcare. "Dieaußergewöhnlichen Chancen der vernetzten Technologien und Datenstehen allen offen. Verbindet man diese Chancen mit der starkenReichweite, den Ressourcen und Kernkompetenzen eines Unternehmens wieMars, dann können wir gemeinsam als treibende Kraft zur Veränderungwirken."Leap wird Start-ups im Bereich Heimtierbedarf in ihren frühenGründungsphasen fördern, indem Mentoren zur Seite gestellt werden,beispielsweise Spitzenkräfte aus der Branche und führende Köpfe ausWissenschaft, Tiermedizin und Tierschutz. Außerdem wird der Zugang zuPartnern der Weltklasse ermöglicht sowie die Chance, sich eineFinanzierung von Mars Petcare, Michelson Found Animals und derbreiteren Wagniskapital-Gemeinde zu sichern.Der Companion Fund wird das Wachstum vonHeimtierbedarf-Unternehmen ankurbeln, damit sich deren Versprechenerfüllen kann. Die Verwaltung des Funds wird Digitalis Venturesübernehmen, die sich sowohl auf Start-ups in der Gründungs- als auchin der Wachstumsphase fokussieren werden. Das Ziel von Companion Fundlautet, die Gründer im Bereich Heimtierbedarf zu unterstützen und siemit Chancen zur geschäftlichen Entwicklung in Verbindung zu bringen,um den Aufbau und weiteren Kurs jedes Start-ups zu beschleunigen undzur Zukunft der Heimtierbranche beizutragen."Unser Ziel ist es, der bevorzugte Partner für all diejenigen zuwerden, die die Spielregeln im Heimtierbedarf erneuern wollen. MarsPetcare baut auf unseren eigenen Erfolgsgeschichten Whistle(https://www.whistle.com/) und Wisdom Health(https://www.wisdompanel.com/wisdom-panel-health/) auf, um dienächste Welle von Branchenrevolutionären zu ermitteln und zuunterstützen", sagte Leonid Sudakov, President für ConnectedSolutions in der Geschäftssparte globale Ventures,Verbrauchertechnologie, Daten und Analytik von Mars Petcare. "Dereinzigartige globale Maßstab von Mars Petcare und das Netzwerk mitverbundenen Unternehmen wird den Gründern dabei helfen, ihre Ideenvom Whiteboard zu den Haustieren und in das Zuhause der Tierhalter zubringen."Gründer und Entrepreneure in der Branche für Heimtierbedarf habeneine riesige Chance in einem Marktsektor, in dem die Umsätze lautEuromonitor International jährlich 100 Mrd. USD übertreffen. DieMillennium-Generation macht jetzt mehr als ein Drittel derHaustierbesitzer aus und sie erwartet sowohl Daten als auch vernetzteTechnologien zur Optimierung von mehr Aspekten in ihrem Leben alsTierhalter, die es reibungsloser und angenehmer machen können.Informationen zum Companion FundDer Companion Fund ist ein Venture-Capital-Fund über 100 MillionenUSD und wird von Digitalis Ventures verwaltet. Companion Fund wirdGründungskapital beschaffen und Entrepreneure unterstützen, die aufdie Anforderungen von Heimtieren, Heimtierhaltern und Tiermedizinerneingehen. Der Fund wird sich hauptsächlich aufInvestmentmöglichkeiten in den Bereichen digitale Gesundheit,Diagnostik, Ernährung und Dienstleistungen konzentrieren, istallerdings auch gerne bereit, neue Bedarfsfelder mit herausragendenEntrepreneuren zu erkunden. Digitalis Ventures verfügt überNiederlassungen in New York City, San Francisco, Los Angeles undLondon. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bittewww.companionfund.com.Informationen zu LeapLeap ist der erste Start-up-Beschleuniger, der sich auf Innovationim Heimtierbedarf fokussiert, und wird von Mars Petcare, R/GA undMichelson Found Animals geleitet. Leap befindet sich in Portland,Oregon, im Büro von R/GA im Herzen des innovationsstarken PearlDistrict. Leap zielt auf Start-ups in der Frühphase ab und wird inzwei Kohorten mit jeweils sechs Unternehmen aufgeteilt werden. Einmaßgeschneidertes Team aus mit Preisen ausgezeichneten Strategen vonR/GA, Technologen, Designern und Beratern wird mit den Start-upszusammenarbeiten, damit sie ihre Geschäftspläne in die Tat umsetzenund sich auf zukünftige Meilensteine vorbereiten können, darunterauch Finanzierungsbeschaffung, Pitching und Geschäftsentwicklung. DieStart-ups werden Mentoring von führenden Branchenköpfen erhalten undZugang zu Unternehmenspartnern der Weltklasse. Um mehr zu erfahren,besuchen Sie bitte www.leapventurestudio.com.Der Bewerbungsstart für Leap wurde am 7. März 2018 eröffnet undAufnahmen in das Programm werden im Laufe des Jahres stattfinden. Daserste Programmmodul wird Ende Juli beginnen. Leap Venture stehtUnternehmen in unterschiedlichen Stadien ihrer Entwicklung offen, vonVorgründungs- und Frühphase bis zu Series-A-Finanzierung, sowieGeschäftsmodellen wie B2B und B2C. Das Programm wird mit einemDemo-Tag im Herbst 2018 abschließen, an dem Teilnehmer dieGelegenheit haben, ihre Geschäftspläne zu präsentieren und sich eineFinanzierung von Mars Petcare, Michelson Found Animals und derbreiteren Wagniskapital-Gemeinde zu sichern.Interessens- und Technologiebereiche für das 2018 Leap VentureStudio umfassen:- Ernährung und Wohlbefinden für Haustiere- Gesundheit und Medizin für Haustiere- Diagnostik für Haustiere- Lösungen/Plattformen/Services für Tierhalter/Tiermediziner- KI und maschinelles Lernen- Fortschrittliche Analytik- Vernetzte Produkte und Räume- GenetikUm mehr Informationen über Leap zu erhalten oder eine Bewerbungeinzureichen, besuchen Sie bitte: www.leapventurestudio.com undfolgen Sie #leapvs auf Twitter.Informationen zu Mars PetcareMars Petcare ist das weltweit führende Unternehmen fürHeimtiernahrung und -gesundheit und setzt sich dafür ein, sein Ziel ABETTER WORLD FOR PETS© zu verwirklichen. Als der globale Marktführerfür Heimtierbedarf trägt Mars Petcare dazu bei, das Leben vonMillionen von Haustieren zu verbessern, indem es Qualitätsnahrung undGesundheitsversorgung für Haustiere bereitstellt. Das Unternehmenstellt Futter her, das Tiere lieben, und stärkt auch auf diese Weisedie Verbindung zwischen Tier und Halter.Mit Unternehmenszentrale in Brüssel, Belgien, ist Mars Petcare einwachsendes Segment von 50 Marken mit rund 75.000 Mitarbeitenden in 54Ländern, die sich jeden Tag für die Ernährung und die Gesundheit vonHunden, Katzen, Pferden, Fischen und Vögeln engagieren. Mars Petcareist seit mehr als 75 Jahren in diesem Geschäft aktiv und stelltmittlerweile weltweit drei der fünf Spitzenmarken für Tierfutter, dieunter PEDIGREE®, WHISKAS® und ROYAL CANIN® bekannt sind, und bietetebenfalls die Milliarden-Dollar-Marken VCA® und BANFIELD® an. Zu denweiteren führenden Marken zählen unter anderem: IAMS®, CESAR®,SHEBA®, NUTRO®, DREAMIES®, EUKANUBA®, BLUEPEARL® und PETPARTNERS(TM). Außerdem betreibt das Unternehmen das WALTHAM Centrefor Pet Nutrition, ein führendes wissenschaftliches Institut fürErnährung und Wohlbefinden von Haustieren. Weitere Informationen überMars Petcare findet man unter www.mars-petcare.com. Schließen Siesich uns an auf Twitter (https://twitter.com/marspetcare), Instagram(https://www.instagram.com/mars_petcare/)und LinkedIn(https://www.linkedin.com/showcase/mars---petcare/).Informationen zu Mars, IncorporatedMars ist ein Familienunternehmen im Privatbesitz, das auf eineüber hundertjährige Geschichte in der Herstellung verschiedenerProdukte und der Bereitstellung von Dienstleistungen für Menschen unddie Haustiere, die sie lieben, zurückblicken kann. Mit einem Umsatzvon fast 35 Milliarden USD ist Mars ein globales Unternehmen, daseinige der beliebtesten Marken der Welt herstellt: M&M's®, SNICKERS®,TWIX®, MILKY WAY®, DOVE®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN®, WHISKAS®, EXTRA®,ORBIT®, 5(TM), SKITTLES®, UNCLE BEN'S®, MARS DRINKS und COCOAVIA®.Darüber hinaus stellt Mars tierärztliche Gesundheitsleistungenbereit, zu denen u. a. die BANFIELD® Pet Hospitals, Blue Pearl®, VCA®und Pet Partners(TM) zählen. Das Unternehmen ist in über 80 Ländernvertreten und der Firmensitz von Mars befindet sich in McLean,Virginia. Die fünf Firmengrundsätze von Mars - Qualität,Verantwortung, Gegenseitigkeit. Effizienz und Freiheit - inspirierenseine über 100.000 Beschäftigten dabei, Werte für alle Partner zuschaffen und Wachstum sicherzustellen, auf das sie täglich stolz seinkönnen. Für weitere Informationen über Mars besuchen Sie bittewww.mars.com. 