Mars Food gibt erfolgreichen Abschluss der bereits angekündigten Übernahme von Preferred Brands International und Tasty Bite® bekannt

Brüssel (ots/PRNewswire) - Mars Food hat heute die Übernahme vonPreferred Brands International abgeschlossen, eines in Stamford imUS-Bundesstaat Connecticut ansässigen, vollständig integriertenHerstellers und Vermarkters von ausschließlich natürlichen,tischfertigen, aufwärmbaren indischen und asiatischen Lebensmitteln,die vorwiegend unter der Marke Tasty Bite® verkauft werden. PreferredBrands International hält eine Mehrheitsbeteiligung an einerindischen Tochtergesellschaft, die an der Bombay Stock Exchange undan der National Stock Exchange of India gehandelt wird. DieseTochtergesellschaft wird auch nach der Übernahme an diesen Börsengehandelt.Das Portfolio von Tasty Bite® schließt ein breites Spektrum anvegetarischen Gerichten, einschließlich indischer/asiatischerHauptgerichte, vorgewürzter und garfertiger Gerichte sowieorganischer Reis- und Linsenarten ein. Der Großteil des Umsatzes wirdzwar in den USA erwirtschaftet, aber Preferred Brands Internationalund seine Tochtergesellschaften stellen ebenfalls Produkte her, dieüber Einzelhändler in Großbritannien, Kanada, Australien undNeuseeland sowie Foodservice-Unternehmen in Indien vertrieben werden.Mit der heutigen Vereinbarung werden zwei starkeLebensmittelunternehmen zusammengeführt, die sich auf dieBereitstellung gesunder, schmackhafter und fertiger Gerichtekonzentrieren, die Inspiration und Vergnügen auf die Esstische derWelt bringen. Mars Food, ein Geschäftsbereich von Mars, Incorporated,verfügt über eine breite Produktpalette, die von Konsumenten auf derganzen Welt geschätzt wird, einschließlich vorgekochter und trockenerReis- und Getreidesorten, Soßen, garfertiger Gerichte, halbfertigerGerichte und Gewürze unter den Marken UNCLE BEN'S®, MASTERFOODS®,DOLMIO®, SEEDS OF CHANGE® und anderen.Die von Tasty Bite® in seiner Fabrik in Pune, Indien,hergestellten Produkte werden zum Großteil in die USA exportiert.Preferred Brands International betreibt ebenfalls ein nennenswertesFoodservice-Geschäft, das andere führende Lebensmittelhersteller undSchnellrestaurants in Indien über seine Tochtergesellschaften mitLebensmitteln beliefert.Fiona Dawson, Global President für Drinks and Multisales von MarsFood, sagte: "Ich bin hoch erfreut über den Abschluss der Übernahmevon Preferred Brands International und Tasty Bite®. Wir waren bereitsbeim ersten Treffen mit dem Unternehmen von der Stärke ihresProduktportfolios, ihren Fähigkeiten und den starken Wertenbeeindruckt, die ihr gesamtes Geschäft prägen und zur Erfüllungunseres Anspruchs - Heute eine bessere Ernährung und morgen einebessere Welt - beitragen."Morgan Stanley & Co. LLC fungierte im Rahmen der Übernahme vonPreferred Brands International als Finanzberater von Mars Food.Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP war der Rechtsberater vonMars Food und AZB & Partners fungierte als Rechtsberater in Indien.Preferred Brands International wurde von Goldman Sachs, The GiannuzziGroup und Shardul Amarchand Mangaldas vertreten.Informationen zu Mars FoodMars Food ist ein Geschäftsbereich von Mars, Incorporated, der ca.2000 Mitarbeiter beschäftigt und über 11 Produktionsstätten verfügt.Die 12 Marken von Mars Food sind in 28 Ländern erhältlich undschließen einige der bekanntesten Namen in der Lebensmittelbrancheein, darunter UNCLE BEN'S®, DOLMIO®, SEEDS OF CHANGE®, MASTERFOODS®,SUZI WAN®, EBLY®, ROYCO®, KAN TONG® und RARIS®. Der weltweiteFirmensitz befindet sich in Brüssel, Belgien, und dernordamerikanische Firmensitz in Chicago, Illinois.Informationen zu Preferred Brands International und Tasty BitePreferred Brands International (PBI) ist ein in Stamford imUS-Bundesstaat Connecticut ansässiges Lebensmittelunternehmen, dasTasty Bite® sowie eine breite Palette an Fertig- und Spezialgerichtenmit mehr als 100 SKUs (Lagereinheiten) produziert und vermarktet. DasVerbrauchergeschäft von Tasty Bite® umfasst haltbare indische undasiatische Hauptgerichte, organische Reis- und Getreidesorten,asiatische Nudeln sowie die Spice & Simmer Würstchenpalette. DieProdukte sind in den meisten großen Lebensmittelgeschäften undSupermärkten in Nordamerika, Australien, Neuseeland undGroßbritannien erhältlich.Das Tasty Bite® Foodservice-Geschäft (TFS) hat seinen Firmensitzin Indien, und seine Produktpalette schließt Soßen sowie gefrorenegeformte Produkte ein. TFS ist heute ein preisgekrönter Partner vonführenden Unternehmen der Schnellrestaurantbranche.Sämtliche Produkte, welche die Tasty Bite® Marke tragen, sindvollkommen natürlich. Zahlreiche davon sind Bioprodukte, und keinesder Produkte wird mit künstlichen Zutaten wie Konservierungsmitteln,Farb- und Geschmacksstoffen oder GVOs hergestellt.Die Produkte werden alle von PBIs Tochtergesellschaft in Indien,Tasty Bite Eatables Ltd (TBEL), produziert. TBEL ist ein an derBombay Stock Exchange (TSTY:IN) öffentlich gehandeltes Unternehmen.Der 33 Acre große Campus außerhalb von Pune umfasst eine hochmoderneProduktionsanlage, das anerkannte Tasty Bite Research Center sowieein Ausbildungszentrum für Nachhaltigkeit und Landwirte. Das Unternehmen engagiert sich sehr für Nachhaltigkeitspraktiken und das Vergnügen von Konsumenten. Das Unternehmen erzielt seit seiner Gründung vor 23 Jahren ununterbrochenes Wachstum.