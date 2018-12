Marriott: War die Aufregung umsonst?

Für die Aktie Marriott stehen per 25.12.2018, 01:00 Uhr 101,11 USD an der Heimatbörse NASDAQ GS zu Buche. Marriott zählt zum Segment "Hotels Resorts & Kreuzfahrtlinien".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Marriott einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Marriott jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Marriott liegt mit einem Wert von 16,76 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 64 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Gaming, Lodging & Restaurants" von 46,63. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 9 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Marriott-Aktie sind 2 Einstufungen "Buy", 7 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Hold". Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 138,67 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (100,99 USD) ausgehend um 37,31 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Marriott von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Marriott investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,59 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Gaming, Lodging & Restaurants einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,21 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.