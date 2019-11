Marriott International will FreedomPays innovative Transaktionsplattform implementieren

Finanztrends Video zu Marriott International



Preisgekrönte FreedomPay Commerce Platform(TM) wird in zahlreichenIndustrien eingesetzt, um Innovation, Transformation und Wachstum zubeschleunigenPhiladelphia (ots/PRNewswire) - FreedomPay, ein führender Anbieterinnovativer Transaktionstechnologien, hat heute eine Vereinbarung mitMarriott International bekanntgeben. Diese sieht die Implementierungvon FreedomPays preisgekrönter Transaktionsplattform quer durchMarriotts Hotelportfolio vor, zuerst in den USA und Kanada und dannin weiteren globalen Regionen.Die Kooperation bringt einen Technologieführer, der vieleWeltmarken in den verschiedensten Industriezweigen mitBasistechnologien unterstützt, und das führende Hotelunternehmenzusammen, das mehr als 7.000 Objekte in 132 Ländern und Gebietenbetreibt und konzessioniert."FreedomPays globale Reichweite sucht in der Welt des Handelsihresgleichen. Wir bieten führenden Unternehmen eine einheitliche,skalierbare, alle Kontinente umspannende Plattform, anstatt einenFlickenteppich aus verschiedenen Providern verwalten zu müssen",sagte Tom Durovsik, CEO und Gründer von FreedomPay.Die FreedomPay Commerce Platform unterstützt Händler undUnternehmen rund um die Welt dabei, die Aspekte Sicherheit,Identität, Zahlungsverkehr, Treueprogramme und Werbung mitproprietären, datengestützten Lösungen zusammenzuführen. Ihrevollständig integrierte, patentierte Technologie bietet unerreichteFlexibilität und Optionen für multinationale Unternehmen - überIndustriezweige, Verkaufsstellen und kommerzielle Dienstleisterhinweg. Immer mehr Unternehmen konsolidieren ihre weltweitenHandelsaktivitäten. Dabei kommt es auf eine zentrale, einheitlichePlattform an, um eine echte Omnichannel-Lösung bereitzustellen."Marriott will sich technologisch optimal aufstellen, um rund umden Globus einen unerreichten Kundenservice zu bieten", sagte ValBauduin, Controller und Chief Accounting Officer bei Marriott. "Wirbegrüßen die Zusammenarbeit FreedomPay, um mit einerInnovationsinitiative die Vorlaufzeit und Skalierung zu verbessern.Ultimativ wollen wir ein nahtloses Kundenerlebnis bereitstellen.""Die FreedomPay Commerce Platform ist einModernisierungskatalysator für Unternehmen, die sich mit demschnelllebigen Ökosystem der Bezahlsysteme auseinandersetzen müssen.Mit einem erstklassigen Leistungsportfolio machen wir siezukunftssicher", sagte Tom Durovsik, CEO und Gründer von FreedomPay."Unsere geteilte Begeisterung für Innovation und technologischenFortschritt steht beispielhaft für die Zukunft des Gast- undHotelgewerbes."Informationen zu FreedomPayViele der größten Weltkonzerne in den Bereichen Einzelhandel,Gastgewerbe, Beherbergung, Glücksspiel, Sport und Unterhaltung,Gastronomie, Bildung und Finanzdienstleistungen vertrauen auf dieTechnologie der FreedomPay Commerce Platform. FreedomPaysTechnologie ist speziell für hochstabile Leistung im extrem komplexenUmfeld des globalen Handels ausgelegt. Das Unternehmen unterhält eineSicherheitsumgebung auf Weltklasseniveau und erhielt als erstes diebegehrte Validierung des PCI Security Standards Council für denPoint-to-Point Encryption-(P2PE/EMV-)Standard in Nordamerika.FreedomPays zuverlässige Lösungen für Zahlungsverkehr, Sicherheit,Identität und Analytik decken stationären Handel, Online-Handel sowieMobilgeräte ab und werden durch zügige API-Adoption unterstützt. Diepreisgekrönte FreedomPay Commerce Platform basiert auf einemeinzigen, einheitlichen Technologie-Stack auf mehreren Kontinenten,damit Unternehmen ein konsistentes, vergleichbares Erlebnis inglobalem Maßstab bereitstellen können.Weitere Informationen finden Sie unter: www.freedompay.com.Pressekontakt:Für FreedomPay: Gug Kyriacou - FWD Consultingfreedompay@fwdconsulting.co.uk+44 (0) 20 7623 2368Original-Content von: FreedomPay, übermittelt durch news aktuell