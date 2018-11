Marriott International ernennt Liam Brown zum neuen Europa-Chef

Der gebürtige Dubliner begann seine Karriere bei Marriott alsGeneral Manager eines HotelsBethesda, Maryland (ots/PRNewswire) - Marriott International, Inc.(NASDAQ: MAR) gab bekannt, dass Liam Brown, President, Select Brandsand Owner and Franchise Services, Nordamerika, die Funktion desPresident und Managing Director für Europa übernimmt, ein Bereich beiMarriott International, der das Vereinigte Königreich, Irland undKontinentaleuropa umfasst. Liam Brown wird Amy McPherson ablösen, dieletzte Woche ihr Ausscheiden aus dem Unternehmen für Anfang 2019bekannt gab."Liam ist die perfekte Wahl, um das weitere Wachstum von Marriottin Europa zu leiten", freut sich Arne Sorenson, President und ChiefExecutive Officer, Marriott International. "Liam verfügt über eineeinzigartige Fähigkeit, Kontakte mit Partnern, Gästen, Eigentümernund Franchisenehmern zu knüpfen. Mit seinem beziehungsorientiertenGeschäftsansatz erzeugt er hervorragende Ergebnisse und gewinnt damitFans in unserem Unternehmen sowie innerhalb unsererEigentümergemeinschaft. Er ist eine erstklassigeFührungspersönlichkeit mit großartigen Erfahrungen im Immobilien-,operativen und strategischen Geschäft, die ihm in dieser wichtigenRolle von Vorteil sein werden."In den vergangenen zehn Jahren gelang Marriott in Europa derSprung von Platz 10 auf Platz 2 bei der Gesamtzahl der Hotelzimmer -mit mehr als 570 Hotels in 41 Ländern und weiteren 206 Projekten inder Pipeline. Das Unternehmen ist in Europa mit 23 seiner Markenvertreten, darunter unter anderem The Ritz-Carlton, St. Regis, TheLuxury Collection, JW Marriott, W Hotels, Marriott, Le Méridien,Sheraton und AC Hotels by Marriott. Design Hotels, ein Netzwerk ausprivatgeführten Hotels im Markenportfolio von Marriott, wird vonBrown auch weiterhin in seiner neuen Funktion geleitet.Der gebürtige Dubliner, der seit fast 30 Jahren in den USA lebt,leitet seit 2013 das Franchise-Geschäft von Marriott in Nordamerikafür alle Marken sowie Managed by Marriott, das mehr als 425Select-Service-Hotels umfasst.Der Bereich Franchise umfasst in den USA und in Kanada mehr als4.200 Hotels. Unter Browns Leitung erzielten die Bereiche Franchiseund Managed Business hervorragende Ergebnisse für Hoteleigentümer undFranchisenehmer - aufgrund der strukturierten Herangehensweise derOrganisation zur Kostensenkung, bei der Entwicklung innovativerStrategien zur Verbesserung der Rentabilität, sowie dank einerwettbewerbsorientierten Gebührenstruktur und eines erstklassigenTeams . Während seiner Tätigkeit stieg die Anzahl der Hotels inseinem Verantwortungsbereich von fast 3.200 auf über 5.000.Seit seinem Unternehmenseintritt 1989 bekleidete Liam Brown eineReihe von Führungspositionen bei Marriott, darunter Executive VicePresident, Select Service & Extended Stay Development, Senior VicePresident, Fairfield Inn Franchising, und Senior Vice President,Residence Inn Franchising. Brown begann seine Karriere bei Marriottund war in den ersten zehn Jahren in diversen Management-Positionenin Fullservice-,Select-Service sowie Longstay- Hotels desUnternehmensportfolios tätig.Liam Brown hat seinen Abschluss am Trinity College gemacht sowieeinen MBA von der Robert H. Smith School of Management der Universityof Maryland. Seit 2009 ist er Mitglied der International FranchiseAssociation und bekleidet derzeit den Vorsitz dieser Organisation.Brown wird im ersten Quartal 2019 mit seiner Frau Lillian nachLondon umziehen, um seinen Dienst in Marriotts Europa-Büroanzutreten.Marriott International, Inc.Marriott International, Inc.(http://www.news.marriott.com/company-information.html) (NASDAQ:MAR), mit Hauptsitz in Bethesda/Maryland, USA, verfügt über einPortfolio von 6.700 Hotels in 130 Ländern und Territorien. Esumfasst direkt und als Franchise betriebene Häuser sowie lizensierteVacation Ownership Resorts unter dem Dach 30 führender Marken. ZumUnternehmen gehört außerdem das preisgekrönte Bonusprogramm MarriottRewards® inklusive The Ritz-Carlton Rewards® und Starwood PreferredGuest®. Weitere Informationen unter www.marriott.de sowie aktuelleUnternehmens-News auf www.marriottnewscenter.com; außerdem aufFacebook (https://www.facebook.com/marriottinternational/) sowieunter @MarriottIntl auf Twitter (https://twitter.com/MarriottIntl)und Instagram (https://www.instagram.com/marriottintl/).IRPR#1Foto - https://mma.prnewswire.com/media/782444/Marriott_International_Liam_Brown.jpgPressekontakt:Connie Kim+1 301-380-4028Connie.Kim@marriott.comHelen Leighton+44 0207 012 7187Helen.Leighton@marriott.comOriginal-Content von: Marriott International, Inc., übermittelt durch news aktuell