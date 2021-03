Marriott International Aktie: “Vertrauen” in Reisen schaffen!

Weitere Suchergebnisse zu "Marriott International":

Das Weiße Haus geht davon aus, dass alle Erwachsenen, die einen Impfstoff gegen das Coronavirus haben wollen, diesen bis Ende Mai erhalten können und dies wird “Vertrauen” in die Reisebranche schaffen, sagte Tony Capuano, CEO von Marriott International Inc (NASDAQ:MAR), in der Sendung Fox Business.

US-Präsident Joe Biden bestätigte den beschleunigten Zeitplan für den Impfstoff am Dienstag, zu einer Zeit, in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung