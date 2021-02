Marriott-Chef Sorenson gestorben

Weitere Suchergebnisse zu "Marriott International":

BETHESDA (dpa-AFX) - Der Vorstandschef des weltgrößten Hotelkonzerns Marriott , Arne Sorenson, ist im Alter von 62 Jahren gestorben.



Sorenson habe an Bauchspeicheldrüsenkrebs gelitten und sei am 15. Februar unerwartet verschieden, teilte Marriott am Montag mit.

Sorenson hatte 2012 als erster Vorstandschef, der nicht zur Marriott-Familie gehörte, die Führung übernommen. Mit der Übernahme des Rivalen Starwood schuf er einen Hotel-Giganten mit 30 Marken, darunter große Namen wie Ritz Carlton, Westin und Sheraton.

Anfang Februar hatte Sorenson sich zur Behandlung seiner Krebserkrankung aus dem Tagesgeschäft zurückgezogen, die Marriott-Manager Stephanie Linnartz und Tony Capuano übernahmen. Die dauerhafte Nachfolge soll in nächsten zwei Wochen geregelt werden./hbr/DP/fba