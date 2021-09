Marriott-Aktie: Eröffnung eines W-Hotels in der Toskana!

Marriott International Inc. (NASDAQ:MAR) hat eine Vereinbarung mit Progetto Majestic S.r.l. unterzeichnet, um die Marke W Hotels Worldwide in der toskanischen Stadt Florenz, Italien, zu etablieren. Das Unternehmen geht davon aus, dass das Hotel im Jahr 2023 in Betrieb genommen wird.

Das Hotel wird voraussichtlich 120 Gästezimmer, darunter 20 Suiten, umfassen.

Marriott International betreibt 14 Hotels und Residenzen unter der Marke W in Europa, dem



