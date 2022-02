Marqeta-Aktie: Woher der Aufwind?

Die Aktien von Marqeta Inc. (NASDAQ:MQ) notieren am Donnerstagmorgen um 11,80 % höher bei 12,43 $, nachdem das Unternehmen bekannt gegeben hat, dass es erwartet, seine zuvor angekündigten Prognosen für den Nettoumsatz und das bereinigte EBITDA im vierten Quartal zu übertreffen und Mike Milotech zum neuen CFO ernannt hat.

Milotich kommt zu Marqeta, nachdem er ein Jahrzehnt lang bei Visa in verschiedenen



