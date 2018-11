Marokko, Zrce Beach und Skandinaviencruise neu bei ruf Jugendreisen / Programm 2018/2019: mehr Komfort, mehr Wellness und neue Online-Services für Agenturen und Kunden (FOTO)

Bielefeld (ots) -Mit Fernreisen nach Marokko, einer Skandinaviencruise auf AIDAdivaund Partyreisen an den Zrce Beach bei Novalja bereichert rufJugendreisen sein Programm 2018/2019. In Calella ist mit dem HotelSummer erstmals ein 4-Sterne-Partyclub im Angebot. In Lloret de Marhat ruf das Hotel Festa Brava neu im Angebot. Für ruf Gäste ab 11Jahren ist am Veluwemeer nun ein attraktives Wassersportpaketinklusive. ruf Sport- und Fitnessreisen zeichnen sich jetzt durchzusätzliche Relax- und Wellnessmöglichkeiten aus. Außerdem gibt esneue Online-Serviceportale für Agenturpartner und Kunden. Bis zum 18.Dezember 2018 gelten Frühbucherpreise.Bei den Partyreisen wartet ruf Jugendreisen in der nächsten Saisonmit neuen Highlights auf. Mit dem Zrce Beach, dem angesagtenPartystrand auf der kroatischen Insel Pag, erweitert eineTop-Partydestination das Programm. ruf hat exklusiv für seine Kundendrei neue Hotels im Programm: den Partyclub Zrce sowie in Spanien dasFesta Brava in Lloret de Mar und den Partyclub Summer in Calella. Mitdem frisch renovierten Partyclub Summer können ruf Kunden in Calellajetzt mehr Komfort wählen. Alle Zimmer sind modern gestaltet, habenBalkon und Minibar.Neue SkandinaviencruiseNachdem die ersten Mittelmeercruises von ruf Jugendreisen aufAIDAprima in diesem Jahr erfolgreich verlaufen sind, ist im kommendenSommer auch eine Skandinaviencruise auf AIDAdiva im Angebot. DieRoute führt von Warnemünde über Stavanger/Lysefjord, Oslo, Aarhus undKopenhagen. Die Mittelmeer-cruise findet 2019 auf AIDAnova statt, demneuesten Schiff der AIDA Flotte. Die ruf Cruises Kunden profitierenvon Zusatzleistungen wie einer ruf Reiseleitung und einem eigenen rufStädteprogramm.Neues FernreisezielMarokko lockt als neues Fernreiseziel. Zu den Highlights der15-tägigen Rundreise gehören eine Kameltour in der Sahara, eine Nachtim Sahara-Wüstencamp und der Besuch des UNESCO Weltkulturerbe "Ksarof Aït - Ben-Haddou". Der Teilnehmer erleben zusammen mit LocalGuides das echte Marokko bei Kochkursen mit Einheimischen und demBesuch traditioneller Märkte.Mehr Wellness bei SportreisenBei den Sportreisen ergänzen Entspannungs- undWellnessmöglichkeiten das Programm, zum Beispiel Superfood-Partysoder eine Yoga- und Meditationsarea. Das integrierte Wassersportpaketam Veluwemeer lässt sportbegeisterte Youngsters die Wahl zwischenWindsurfen oder Katamaran-Segeln.Portale für Agenturen und KundenReisebüropartnern stellt ruf ab sofort in einem Agenturportalonline Informationen zur Verfügung, zum Beispiel zu EDV-Codes,zubuchbaren Leistungen oder Elterninformationen. Diese stetsaktuellen Infos sind eine wertvolle Unterstützung für die Reisebürosund machen den Preisteil im Katalog überflüssig. Der neueGanzjahreskatalog ist Anfang November an die Agenturen verschicktworden.Mit dem Portal "Meine Reise" verbessert ruf seinen Kundenserviceweiter. In diesem Portal finden Kunden nach der Buchung alle Infos zuihrer Reise und können bequem Zusatzleistungen buchen.Attraktive PreiseBis zum 18. Dezember 2018 gelten attraktive Frühbucherpreise. DieReisen sind in drei Kategorien eingeteilt: günstig, mittel undhochpreisig. Innerhalb der jeweiligen Kategorie sind alle Preisegleich.Reisebeispiel:9 Tage Friendsclub Italien 399 Euro inkl. aller Leistungenruf Jugendreisen - enjoy your momentDie ruf Reisen GmbH mit Sitz in Bielefeld ist Europas führenderVeranstalter für Jugendreisen. Die jährlich ca. 50.000 Kundenzwischen 11 und 23 Jahren können aus einem Ganzjahresprogramm wählen.Zum Angebot gehören Sommerreisen, Fern- und Städtereisen, Ski- undSnowboardreisen, Gruppen- und Abireisen, Sprachreisen undKreuzfahrten. ruf Jugendreisen steuert weltweit 60 Destinationen an,darunter 20 exklusive ruf Camps, Clubs und Hotels. In denUrlaubsorten sorgen rund 1200 geschulte Reiseleiterinnen undReiseleiter für eine umfassende Betreuung und Organisation. DieQualität und Sicherheit sowie die hochwertige Betreuung der Angebotesind mehrfach ausgezeichnet worden.Pressekontakt:ruf Reisen GmbHKristina OehlerPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel.: +49 (0) 521 96 27 607presse@ruf.deOriginal-Content von: ruf Reisen GmbH, übermittelt durch news aktuell