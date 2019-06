Marlowe: Nicht vergessen!

An der Heimatbörse London notiert Marlowe per 20.06.2019, 17:29 Uhr bei 426,67 GBP. Marlowe zählt zum Segment "Sicherheits- und Alarmdienste".

Unsere Analysten haben Marlowe nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Marlowe-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 421,23 GBP. Der letzte Schlusskurs (422 GBP) weicht somit +0,18 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (418,16 GBP) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,92 Prozent Abweichung). Die Marlowe-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die Marlowe-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Marlowe wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Marlowe auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Marlowe mit einem Wert von 23,3 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 37,1 , womit sich ein Abstand von 37 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.