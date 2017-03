Marlin kann sich neue Beteiligungen in Höhe von 3,25 Milliarden US-Dollar sicher und verdoppelt damit fast das Gesamtkapital unter seiner Verwaltung auf mehr als 6,7 Milliarden US-Dollar

Los Angeles und London (ots/PRNewswire) - Marlin Equity Partners,ein weltweit tätiges Wertpapierunternehmen, gab heute das Ende derersten Angebotsabgabe und die endgültige Schließung der Fonds MarlinEquity V, L.P. ("Fund V") mit einer Kapitalbeteiligung in Höhe von2,5 Milliarden US-Dollar, sowie Marlin Heritage II, L.P. ("HeritageII") mit einer Kapitalbeteiligung in Höhe von 750 Millionen US-Dollarbekannt. Fund V und Heritage II waren deutliche überzeichnet. Siesind also bei der Schließung prall gefüllt und übertreffen ihregesteckten Ziele, die bei 2,0 Milliarden US-Dollar beziehungsweise500 Millionen US-Dollar lagen, in weniger als fünf Monaten. Mit 3,25Milliarden US-Dollar, die über beide Fonds eingesammelt werdenkonnten, markieren diese beiden Fonds den größten Kapitalstock, dendas Unternehmen seit seiner Gründung 2005 zusammengebracht hat."Wir sind stolz darauf, dass wir eine erfolgreiche globaleOrganisation aufgebaut haben, die sich auf eine Basis vonerstklassigen institutionellen Anlegern mit Kommanditisten, die schonlange dabei sind und die neu hinzugekommen sind, stützten kann undauf ein talentiertes Team aus Fachleuten mit tief greifendenKenntnissen in diesem Gebiet über sämtliche Bereiche unsererHauptbranchen hinweg zurückgreifen kann", sagte David McGovern,Managing Partner von Marlin. "Die erfolgreichen Schließungen von FundV und Heritage II erlauben es uns, diejenigenInvestitionsmöglichkeiten weiter zu aktivieren, die wir derzeit fürmittelständische Unternehmen und für das untere mittelständischeSegment sehen, und sie spiegeln die Stärke unseres differenziertenAnsatzes wider, der sich am Wachstum und an der Transformation vonUnternehmen mithilfe von bewährten Geschäftsmethoden orientiert."Fund V und Heritage II stehen für die Fortsetzung ein undderselben am Geschäftsbetrieb ausgerichteten Investitionsstrategie,die bereits über ein Jahrzehnt der entscheidende Motor für den Erfolgvon Marlin war. Fund V wird sich auf Investitionen inmittelständische Unternehmen in Nordamerika und Europa konzentrieren,während Heritage II sein Hauptaugenmerk auf Unternehmen im unterenmittelständischen Segment in Nordamerika richten wird. Fund V undHeritage II stehen im Einklang mit den Vorläuferfonds von Marlin undwerden die Aufgabe übernehmen, in Geschäfte zu investieren, die unteranderem von der flexiblen Kapitalgrundlage und vom breitaufgestellten Branchenwissen des Unternehmens in den BereichenSoftware, Technik, IT im Gesundheitswesen, Geschäftsdienstleistungenund Industrietechnologie sowie von dem dichten Netz ausbetriebswirtschaftlichen Ressourcen profitieren können.Peter Spasov, Partner von Marlin, fügte hinzu: "Wir sind äußerstdankbar für die überwältigende Unterstützung durch unsereKommanditisten in einem beschleunigten Verfahren bei derKapitalbeschaffung, die deutlich überzeichnet war. Wir sind davonüberzeugt, dass unser am Geschäftsbetrieb ausgerichteter Ansatz fürInvestitionen uns in die Lage versetzt, sämtliche wirtschaftlichenZyklen mit großer Beständigkeit meistern und uns unter den Investoreninmitten eines schwer umkämpften Marktumfelds gut schlagen zukönnen."Marlin hat seit seiner Gründung 2005 bereits achtPrivate-Equity-Fonds geschlossen und hat mittlerweile mehr als 6,7Milliarden US-Dollar an Kapital unter seiner Verwaltung. DieSchließungen von Fund V und Heritage II stehen für eine Fortführungder starken Dynamik des Unternehmens über die vergangenen 18 Monate.Zudem folgen sie der zuletzt durchgeführten Schließung des erstenspeziell für Europa aufgelegten Fonds, Marlin Heritage Europe, L.P.,im letzten Jahr, mit Beteiligungen in Höhe von 325 Millionen Euro .Während des selben Zeitraums hat Marlin 16 Unternehmen erworben,worunter sich sieben Veräußerungen von Konzerngesellschaftenbefanden.Für den Aufbau von Fund V und Heritage II dienten Bruce Ettelson,Karin Orsic und Katie St. Peters von Kirkland & Ellis LLP alsRechtsberater und Credit Suisse Securities (USA), LLC, fungierte alsBerater und alleiniger Platzierungsagent.Über Marlin Equity PartnersMarlin Equity Partners ist ein internationalesWertpapierunternehmen mit über 6,7 Milliarden US-Dollar anverwaltetem Kapital. Das Unternehmen konzentriert sich auf dieBereitstellung von maßgeschneiderten Lösungen zur Befriedigung desGeschäfts- und Liquiditätsbedarfs von Muttergesellschaften,Aktionären und anderen Interessenvertretern. Marlin investiert inUnternehmen über zahlreiche Branchen hinweg, in denen seineKapitalbasis, seine Branchenbeziehungen und sein dichtes Netz ausbetrieblichen Ressourcen die Zukunftsaussichten von Unternehmenerheblich stärkt und für eine Wertsteigerung sorgt. Seit seinerGründung hat Marlin durch seine Fonds-Gruppe und seine verbundenenUnternehmen über 100 Akquisitionen erfolgreich durchgeführt. DasUnternehmen hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, undverfügt über eine weitere Niederlassung in London. WeitereInformationen erhalten Sie unter www.marlinequity.com.Pressekontakt:Marlin Equity PartnersPeter SpasovTelefon: +1 310-364-0100E-Mail: pspasov@marlinequity.comOriginal-Content von: Marlin Equity Partners, übermittelt durch news aktuell