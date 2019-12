Marlin Business Services: Das sollte jetzt jeder wissen!

Für die Aktie Marlin Business Services aus dem Segment "Spezialisierte Finanzen" wird an der heimatlichen Börse NASDAQ GS am 21.12.2019, 22:55 Uhr, ein Kurs von 22.98 USD geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Marlin Business Services einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Marlin Business Services jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Marlin Business Services liegt mit einem Wert von 12,49 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 61 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" von 32,4. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Marlin Business Services. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Marlin Business Services daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Marlin Business Services von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

3. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Marlin Business Services weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,3 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Diversifizierte Finanzdienstleistungen") von 5,08 %. Mit einer Differenz von lediglich 2,77 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.