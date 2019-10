Markus Stoll alias Harry G übernimmt die Hauptrolle in der neuen Serie Der Beischläfer exklusiv bei Amazon Prime Video (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

München (ots) -- Comedian Markus Stoll, besser bekannt als seine Kultfigur HarryG, schlüpft exklusiv bei Prime Video in die Hauptrolle desSchöffen Charlie Menzinger- Zum Cast der Serie gehören außerdem Lisa Bitter, Helmfried vonLüttichau und Daniel Christensen. Murmel Clausen und MikeViebrock sind Autoren von Der Beischläfer, Regie führtAnna-Katharina Maier. Thomas Peter Friedl produziert die Serie- Die Dreharbeiten finden in München statt- Erste Bilder vom Set verfügbarIm Namen des Volkes - wider Willen: Der deutsche Comedian MarkusStoll - dem breiten Publikum besser bekannt als Harry G - übernimmtdie Hauptrolle in der neuen Serie Der Beischläfer, die ab 2020exklusiv Premiere bei Amazon Prime Video in Deutschland, Österreichund der Schweiz feiern wird. Die Dreharbeiten zur sechsteiligen Seriehaben in München begonnen.Ausgerechnet der leichtlebige Automechaniker Charlie Menzinger(Markus Stoll) wird vom Amtsgericht München zum Schöffen ernannt.Weil es vor dem Auftrag im Namen des Volkes kein Entkommen gibt unddie von Berlin nach München versetzte Richterin Dr. Julia Kellermann(Lisa Bitter) partout nicht mit sich reden lässt, fügt sich Charliewiderwillig in sein Schicksal. In Zukunft entscheidet Charlie inseiner ganz eigenwilligen Art und Weise als ehrenamtlicher Richterüber das Leben anderer, statt unter alten italienischen Sportwagenseines Freundes Xaver (Daniel Christensen) zu liegen. Schnellbegreift er dabei, dass ihm seine neue Position gewisse Vorteilebringen kann. Doch seine Schöffenzeit wird ihn stärker verändern, alser ahnt ..."Was lange währt, wird endlich wahr! Ich freu mich wirklich sehr,dass die Dreharbeiten zum Der Beischläfer gestartet sind", sagtMarkus Stoll. "Für mich stimmt einfach alles: Drehbuch,Schauspielkollegen, Produktion und die Tatsache, dass das Ergebnisunserer Arbeit bei Prime Video zu sehen sein werden. Besser geht'snicht. Es kommt bei mir zwar selten vor, aber es gibt im Augenblickwirklich nix zum grantln.""Baby Schimmerlos, Sir Quickly oder der Monaco Franze - es gibtviele bayerische Film- und Fernsehfiguren, die Menschen über dieGrenzen Bayerns hinaus begeistern", sagt Dr. Christoph Schneider,Geschäftsführer von Prime Video Deutschland. "Markus Stoll hat mitHarry G ein Münchner Original geschaffen und wir freuen uns, dass ermit Charlie Menzinger die deutsche Serienkultur um eine neuebayerische Charakterfigur bereichern wird.""Die Idee, München wieder einmal ins Zentrum einer Serie zu setzenund dem täglichen, oft sehr amüsanten Spagat im Wandel einerGroßstadt mit Markus Stoll ein neues, einzigartiges Gesicht zu geben,trieb mich als geborenen Münchner schon länger um", sagt Thomas PeterFriedl, Geschäftsführer von The Amazing Film Company. "Murmel undMike haben mit ihren Büchern und Ideen einen Ton und eine Weltkreiert, die ich mir nicht besser hätte vorstellen können. Das wirdamit einen internationalen Top-Player wie Amazon als Partnergewinnen konnten, macht mich immer noch fast sprachlos."Zum Cast der Serie gehören neben Harry G unter anderem Lisa Bitter(Dieses bescheuerte Herz) als Dr. Julia Kellermann, Helmfried vonLüttichau (Hubert und Staller) als Paul Seidl und Daniel Christensen(Leberkäsjunkie) als Xaver Holzapfel. Regie führt Anna-KatharinaMaier (Trauung mit Hindernissen) und die Autoren der Serie sindMurmel Clausen (Vaterfreuden, Die Bullyparade, Die Nanny) und MikeViebrock (Servus Schwiergersohn, Zaun an Zaun). Thomas Peter Friedl(The Amazing Film Company) fungiert als Produzent von DerBeischläfer, Co-Produzent ist die in München ansässige Agentur RINGOF FIRE GmbH.Pressekontakt:Amazon Deutschland Services GmbHPublic RelationsMarcel-Breuer-Str. 1280807 MünchenTelefon: 089 35803-530Telefax: 089 35803-481E-Mail: presseanfragen@amazon.deOriginal-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuell