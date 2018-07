Hamburg (ots) -Markus Söder, 51, wehrt sich im Interview mit dem ZEITmagazindagegen, zu den "Rechten" gezählt zu werden: "Was heißt 'IhrRechten'? Die CSU ist eine Partei der Mitte." Auf den Rechtsruck inEuropa angesprochen, sagt der CSU-Politiker: "In Europa gibt esnatürlich rechtspopulistische Bewegungen. Sie stellen Regierungen."Angesprochen auf den Unionsstreit wegen der Zurückweisung vonFlüchtlingen an der deutschen Grenze, sagt Söder: "Die Medien habenda mehr daraus gemacht, als es eigentlich war." Und auf die Frage,wann er Scham und Trauer angesichts der im Mittelmeer ertrunkenenFlüchtlinge empfunden habe, antwortet er: "Vor allem ein Gefühl derWut auf die Schlepper".Gefragt, ob das Kreuz ein Symbol Bayerns sei oder ein religiöses,antwortet der Ministerpräsident: "Ist in erster Linie ein religiösesSymbol." Sein Lieblingssatz aus der Bibel sei: "Meine Hilfe kommt vomHerrn, der Himmel und Erde gemacht hat." Seit Juni muss imEingangsbereich jeder bayerischen Amtsstube ein Kreuz hängen. InBayern wird im Oktober die Landesregierung neu gewählt.Pressekontakt:Das komplette ZEITmagazin-Interview dieser Meldung senden wir Ihnenfür Zitierungen gern zu. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an DIEZEIT Unternehmenskommunikation und Veranstaltungen (Tel.:040/3280-237, E-Mail: presse@zeit.de). Diese Presse-Vorabmeldungfinden Sie auch unter www.zeit.de/vorabmeldungen.Original-Content von: DIE ZEIT, übermittelt durch news aktuell